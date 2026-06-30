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MERCEDES-BENZ GLC-CLASS

KIA SPORTAGE

▲KIA SPORTAGE評等結果。（圖／車安中心提供）

臺灣新車安全評等制度（TNCAP）今（30）日公布第二季第二版評等結果，本次2款受檢車輛結果分別為「MERCEDES-BENZ GLC-CLASS」五顆星、「KIA SPORTAGE」兩顆星。為因應汽車新技術與科技發展趨勢，以及持續接軌國際NCAP標準及臺灣在地化規範等，今年度為臺灣新車安全評等制度為第二版規章實施階段，提高整體試驗及評等標準，鼓勵車廠開發或導入更安全的車輛與配備。「GLC-CLASS」在四大安全領域得分率分別為，成人保護95%、兒童保護93%、弱勢道路使用者保護71%及安全輔助76%，整體星級評等為五顆星。「SPORTAGE」在四大安全領域得分率中分別，成人保護73%、兒童保護51%、弱勢道路使用者保護69%及安全輔助52%，整體星級評等為兩顆星。車安中心預計今年9月底會繼續公布MG ZS的車輛安全評等結果。車安中心也呼籲，國內車輛業者能持續提升車輛安全性能，並主動申請TNCAP自費評等，讓消費者可以有正確選擇，也讓車廠在不足處能精進調整開發方向，改善交通安全。