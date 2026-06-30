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▲泰航空姐走私1公斤海洛因！（圖／截自泰國航空官網）

泰國國際航空（Thai Airways）一名 26 歲女性空服員，近日在執行飛行任務抵達澳洲墨爾本時，被海關當場查獲企圖走私高達 1 公斤、市值約 50 萬澳元（約新台幣 1,095 萬元）的毒品海洛因。消息傳回泰國，大批網友痛批「國航之恥」，並強烈質疑機場安檢有漏洞，呼籲警方「別讓監視器剛好壞掉」。綜合外媒報導，這名 26 歲泰航空姐於本月 25 日執飛 TG465 航班，從泰國曼谷飛抵澳洲墨爾本機場。然而，當她在過海關時，澳洲邊境執法局（ABF）官員對她的隨身行李進行 X 光檢查時，赫然發現異常。海關隨後對她攜帶的 12 個托特包進行拆解，竟然在包包的夾層內襯中，搜出總重約 1 公斤的海洛因。澳洲邊境執法局當場將其逮捕，並隨即對該名空姐提出兩項重罪指控，包括「為商業目的進口邊境管制毒品」及「為商業目的持有邊境管制毒品」。在 26 日的首次聽證會上，法院裁定不准保釋，將其持續羈押。案件預計於 9 月 14 日在墨爾本治安法院再次開庭審理。泰國國際航空隨後也在官方臉書發文證實，該名遭到拘留的女子確實為公司旗下空服員，目前泰航正與泰國及澳洲的相關司法機關密切協調，配合釐清事實與法律程序。泰航表示，平日都有定期向員工宣導必須遵守各國法律，對違規者絕不寬貸，目前了解本案純屬該名員工的「個人行為」，公司將全力配合澳洲當局的後續調查。這起重創國家形象的事件曝光後，大批泰國網友灌爆泰航聲明留言區，紛紛怒轟：「這可是我們引以為傲的國家航空公司，怎麼會發生這種事？更有網友提出質疑並喊話：「要不要從第一個流程開始查起？查清楚這名人員當天進入機場時，經過了哪些檢查程序、接觸了哪些工作人員，再配合監視器畫面一起調查。如果真的這樣查，就會知道整條走私線是誰。希望那天機場裡所有監視器不會『剛好同時壞掉』喔！」