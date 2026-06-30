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台北市內湖大淹水引發政治攻防，市長蔣萬安昨受訪時，口誤將北市府水利處Line「戀戀水綠」講成「綠綠水戀」，被綠委吳思瑤酸說「慌亂了？」。蔣萬安今（30）承認口誤，更笑說「我回去再練練」。蔣萬安今出席台北捷運多元支付全面啟用記者會，針對昨天口誤一事，他大方承認，同時也再度宣導，「戀戀水綠」不需要下載APP，只要打開Line加入群組，就可以選擇所在地、或是三個里跟停車場，也可獲得即時降雨量、水位等各項水情。蔣萬安說，在很多時候會即刻地推播相關訊息，他也請民政體系在接下來包括里鄰會報，請不只各區，還有各里鄰長也都可以先加入訂閱，即時地掌握各項水情資訊。另外對於行政院秘書長張惇涵原先要出席對手沈伯洋的立法院記者會，媒體詢問是否會覺得行政不中立？蔣萬安表示，他沒有特別注意到，他就是持續專注在市政。