我是廣告 請繼續往下閱讀

光天化日超商前行兇 29歲越南OL慘縫14針

嫌犯被逮竟喊討厭胖子 背後原因令人咋舌

泰國曼谷精華區發生一起震驚社會的隨機傷人案，一名越南籍外商女職員在光天化日之下，於曼谷最繁忙的街頭遭一名泰國籍遊民持刀割傷。警方在短短數小時內透過監視器鎖定嫌犯並將其逮捕。令人瞠目結舌的是，嫌犯落網後坦承犯行，動機竟然只是因為「討厭過胖的人」。當地居民更踢爆，該名嫌犯早已不是第一次在該區域鎖定肉感女性下手。這起驚悚的攻擊事件發生在當地時間 6 月 27 日上午約 11 時 30 分。現年 29 歲的越南籍女子阮氏玉簪（Nguyen Thi Ngoc Tram，音譯）正走在席隆路 5 巷（Soi Silom 5）入口處的 7-Eleven 超商外人行道上，不料嫌犯突然毫無預警地衝上前，持美工刀朝她的手臂猛劃一刀，隨即橫越馬路逃竄。遭逢橫禍的阮女負傷向超商求助，店員見狀立刻為她進行急救，超商經理也隨即通報當地通馬哈梅克（Thung Maha Mek）警察局並協助將她送醫。經院方治療，阮女的手臂傷口足足縫了 14 針，所幸並無生命危險。警方出動防暴警持槍圍捕 數小時內迅速破案由於案發地點位於曼谷核心商業區席隆，引發警方高度重視。大批警力迅速封鎖現場，調查人員徹夜調閱周邊監視器畫面，隨即鎖定嫌犯逃逸路線，一路追蹤至席隆路旁的一條巷弄內。由於研判嫌犯身上仍持有凶器，大批防暴警察也加入圍捕行動。所幸壓制過程中嫌犯並未強烈抵抗，警方順利將其逮捕歸案。經查，落網嫌犯為現年 30 歲、來自華富里府（Lop Buri）的遊民艾薩納（Etsana）。警方在現場查獲一把長達 23 公分的刀械，研判就是犯案工具，當場依法扣押。阮女在出院後前往警局指認，一眼就認出艾薩納正是行兇惡徒；然而，嫌犯的犯案動機卻讓在場辦案人員傻眼。警方透露，艾薩納在審訊中對罪行供認不諱，並自曝因為自己體重高達 120 公斤，導致他心理極度仇視其他肥胖的人。警方透露，嫌犯被逮後供稱，「我討厭過胖的人，這世界上，只能有我一個能當胖子」；嫌犯辯稱，案發當時看到被害女子的身形走過去，內心突然湧起一股莫名的怒火，才會憤而揮刀攻擊。警方調查指出，艾薩納長期居無定所，在曼谷各處流浪。當地居民向警方反映，席隆一帶經常能看到他遊蕩的身影，許多人形容他精神狀況不穩定，行為越來越難以預測。附近居民紛紛指控，這已經不是艾薩納第一次犯案。此前他就有多次在該區域追逐、甚至出手毆打體型較豐滿女性的惡劣前科。