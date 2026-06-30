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藝人鳳小岳今（30）日出席「第37屆傳藝金曲獎」入圍名單公布記者會，並擔任宣傳大使。曾在2019年蔡依林〈愛的羅曼死〉MV中飾演「亡夫」，與蔡依林共譜一段刻骨銘心的愛情故事，如今談到日前金曲獎，他也大方稱讚蔡依林，直呼她這次的新專輯「挑戰了非常大的嘗試」，作品獲得認可更讓他十分感動。鳳小岳表示，今年金曲獎讓他看見許多音樂人都有非常想表達的事情，透過音樂引發社會與聽眾共鳴，最後還能站上頒獎典禮慶祝成果，「我覺得對今年所有得獎的人來說，是一個非常夢想成真的狀態。」談到蔡依林時，鳳小岳直言，自己很欣賞她這次在新專輯中的嘗試，「我覺得她挑戰了非常大的嘗試。」他認為，蔡依林並非為了迎合市場，而是出自內心強烈想嘗試的創作念頭，因此當作品能被大家看見，甚至獲得認可時，也讓他深受感動。除了蔡依林之外，鳳小岳也提到不少樂團圈好友的表現，認為大家今年都相當可圈可點，「非常精彩。」談到今年金曲獎由A-Lin擔任典禮主持，鳳小岳也給予高度評價，笑說自己雖然只參加過一次金曲獎，但到了現場就會發現，「根本就是她們的。」他認為，原住民音樂人對音樂有著與生俱來、十分自然的生命力，「音樂對他們來說，就是生活裡很自然的一部分。」他也特別點名恭喜張震嶽、陳嫻靜、落日飛車等得獎音樂人，直呼今年作品都「非常精彩」。