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KTV水餃勁敵！刁民開賣「酸菜魚水餃」 不沾醬也好吃

《NOWNEWS今日新聞》記者今（30）日開箱試吃「刁民酸菜魚水餃」，一咬開水餃便迸發酸香湯汁，吃得到刁民酸菜魚特有的爽鮮與微辣後勁，相當涮嘴，還原度很高。

▲刁民酸菜魚開賣「秘罈酸菜魚風味冷凍水餃」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲刁民酸菜魚水餃，不用沾醬就酸爽帶辣。（圖／記者蕭涵云攝）

刁民酸菜魚最新展店計畫！張棟樑：目標突破兩位數

刁民酸菜魚水餃 開賣資訊

▲「秘罈酸菜魚風味冷凍水餃」每包10顆，定價99元。（圖／記者蕭涵云攝）

BEPPIN PASTA東興店開幕！進軍民生社區

出示身分證明文件並符合店內基本消費設定，即可享有「 指定飲品買一送一」；7月10日品牌日一日限定，內用點購6吋披薩「免費升級10吋」、義大利麵享「免費加麵50％」、內用消費滿1000元贈送「香草米戚風」一份。



▲BEPPIN新品推薦「韓風海鮮辣奶油麵」。（圖／BEPPIN PASTA提供） ▲BEPPIN PASTA東興店開幕。（圖／BEPPIN PASTA提供）



KTV水餃有勁敵了！刁民酸菜魚宣布開賣全台第一款「酸菜魚水餃」，完美復刻店內烏鱧酸菜魚的爽酸帶辣口味，煮法與一般冷凍水餃一樣好上手，主打不用額外沾醬就好吃。在家也能方便煮食的冷凍水餃，幾乎是家家戶戶常備美食；知名KTV水餃還受讚是「被唱歌耽誤的餐廳」，不過現在可能有勁敵了！刁民酸菜魚宣布，7月1日開賣全台第一款「酸菜魚水餃」冷凍包！將招牌「秘罈酸菜魚」，契作養殖的新鮮活烏鱧魚，經去頭尾、內臟、魚刺等處理後馬上急速冷凍，低溫鎖住活魚的鮮甜細嫩，搭配完美比例的飽滿豬肉與靈魂酸菜內餡，完美復刻店內吃得到的爽酸帶辣口味。繼去年推出粉絲敲碗的秘罈酸菜魚加料版冷凍組後，刁民酸菜魚再推出冷凍「酸菜魚水餃」，創辦人張棟樑表示，「在研發酸菜魚冷凍包的時候，其實便同步構思水餃的開發」，歷經多年的風味整合與研究才上架販售。張棟樑強調已把風味做到完整，讓大家「不用額外準備醬油、辣椒就能品嘗到原始的好味道」；而且煮法與一般冷凍水餃一樣，相當好上手，也積極洽談美國等海外零售商。過去張棟樑便曾大方與《NOWNEWS今日新聞》記者分享開店哲學，「只挑黃金商圈好地段的三角窗位置，不靠百貨也能自帶人潮」，選址如此嚴格，只因「民眾經過熱門地點，就會不斷被提醒刁民在這」，每間餐廳都能為自己做足宣傳效果。張棟樑坦言，刁民酸菜魚「去年第三季～到今年過年成績有下去一點，但目前已經回來」；直言「2025年比2024年成長12～13%；而2026年上半年與去年差不多」，他透露，其實來客數都沒什麼變，反而是外帶、外送銷量比較影響業績。張棟樑表示，不能訂位的刁民酸菜魚，「平日離峰排隊情況還好」，對比以前連平日晚上都可能要等到3小時，來得順利許多；不過「現在假日排隊仍是要等到1～2小時」。◾️「秘罈酸菜魚風味冷凍水餃」每包10顆，定價99元；店鋪、線上同步開賣。主打每日新鮮現製生義大利麵的和風洋食「BEPPIN PASTA」，全台第四家「東興店」進駐民生社區；同步升級更新全台菜單，一口氣推出12道「亞洲味覺系料理」全新菜色。即日起至7月9日，鄰里專屬優惠，凡戶籍設於「復盛里」與「新聚里」之里民，