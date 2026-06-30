皮克敏手遊《Pikmin Bloom》公布台灣新的特殊地點！7月1日至9月30日，只要前往桃園 Xpark 水族館，打開遊戲 app 就能獲得金色花苗，並培育出「紅色、黃色、藍色珊瑚飾品皮克敏」，《NOWNEWS》也透過本文，整理《Pikmin Bloom》與 Xpark 的活動資訊、皮克敏拿法。
《Pikmin Bloom》官方說明，從7月1日至9月30日，台灣桃園的 Xpark 水族館將舉辦以《集合啦！動物森友會》為主題的特別合作活動，《Pikmin Bloom》也宣布參戰，時間是2026年7月1日上午10點至2026年9月30日下午6點。
想要獲得特殊飾品，皮克敏玩家只要在活動期間，前往 Xpark 水族館打開《Pikmin Bloom》，就會出現特殊地點標示，在特殊地點往下滑動，就能獲得金色花苗，花苗將「隨機」成長為紅色、黃色或藍色珊瑚飾品皮克敏，需要特別注意的是，「玩家每月只能從這個特殊地點獲得一次金色花苗。」
《Pikmin Bloom》與 Xpark 活動公開後，受到玩家熱議，值得注意的是，2024年7月《Pikmin Bloom》曾推出「珊瑚」種類的限定皮克敏，當時有不包含冰凍在內的7種顏色，此次和 Xpark 合作，培育出的皮克敏是否為全新樣式，還有待玩家實驗。
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《Pikmin Bloom》與 Xpark 活動公開後，受到玩家熱議，值得注意的是，2024年7月《Pikmin Bloom》曾推出「珊瑚」種類的限定皮克敏，當時有不包含冰凍在內的7種顏色，此次和 Xpark 合作，培育出的皮克敏是否為全新樣式，還有待玩家實驗。