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居家化療「5-FU」範圍適用 最快年底前上路

近年醫療照護模式改變，許多治療已經無須住院，衛福部長石崇良日前宣布，將推在家進行癌症居家化療。健保署長陳亮妤今（30）日表示，邀集相關醫學會討論，針對「5-FU」（5-fluouracil）適用範圍為首波，包括大腸直腸癌、頭頸癌、胃癌等。針對石崇良日前宣布，將推行癌症居家化療。陳亮妤今日接受媒體聯訪時表示，邀集癌症相關學會共同討論，目前共識對於「5-FU」進行癌別開放。她表示，並不是以癌別思考，而是針對治療風險。陳亮妤表示，傳統以大腸直腸癌為多，陸續以頭頸癌也是使用5-FU，因為是目前居家化療安全性最高的，除了在台灣行之有年、制度也非常完善。陳亮妤說明，不只大腸直腸癌、頭頸癌，還有消化道相關等，都是5-FU適用的化療範圍，因此包括胃癌、消化等都可做首波開放，不會是全面在醫院接受化療的項目都一定要到居家進行。經過行政程序等，最快年底前會上路。