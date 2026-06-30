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中油今（30）日宣布，為配合政府穩定物價政策，7月民生用戶天然氣價格不予調漲；電業用戶天然氣價格調降4.72%；工業用戶評估產業承受能力，7月工業用戶天然氣價格不予調整。中油表示，中東情勢趨緩，國際油氣價格下跌，但美伊協商進展仍待觀察。7月民生用戶天然氣價格不予調漲，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民眾負擔。而依據政府核定之天然氣價格公式計算，7月電業用戶天然氣價格調降4.72%。工業用戶方面，台灣中油自2021年至今年5月累計吸收金額逾1,400億元，依公式應調漲差距已逾50%，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並審慎評估產業承受能力，7月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由中油吸收。中油將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。