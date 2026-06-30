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台北航線首見豪華經濟艙 商務艙、經濟艙也升級

阿聯酋航空7月9日起在台北-杜拜航線，引進新一代空中巴士A350客機，並首度在台推出「豪華經濟艙」（Premium Economy）。EK386航班將從08:45自杜拜起飛，並在21:20抵達桃園國際機場；EK387航班則於 00:30自台北起飛，05:15 抵達杜拜國際機場。執飛台北-杜拜航線第二航班的新一代A350客機採三艙等配置，共提供298個座位，包括32個商務艙座位、28個豪華經濟艙座位及238個經濟艙座位。阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq表示：「台灣長期以來一直是重要市場，很高興將新一代A350客機與屢獲國際肯定的豪華經濟艙引進台灣。隨著A350加入A380共同執飛台北-杜拜航線，台灣旅客現已可完整享有阿聯酋航空四大客艙產品，無論經由杜拜樞紐前往歐洲、非洲與南美洲或其他全球目的地，都能享有更靈活多元的選擇，以及阿聯酋航空飛悅卓越的服務體驗。」首次於台北航線推出的豪華經濟艙，客艙採 2-3-2座位配置，並配備13.3吋個人娛樂螢幕。座椅寬達19.5吋，搭配40吋的寬敞後傾空間與六向式可調頭枕。豪經艙旅客可享用迎賓飲品、時令美饌及精選酒款，並獲得以永續材質製成的專屬旅行盥洗包、毛毯及大尺寸枕頭；同時享有優先登機、杜拜國際機場專屬報到區及最高35公斤行李額度，從地面到空中享受從容舒適的旅程。A350商務艙採1-2-1座位配置，每位旅客皆可自由進出走道，並享有獨立且寬敞的私人空間。全平躺座椅採奶油色皮革設計，配備20 吋4K超高畫質螢幕、迷你吧檯及全新無線充電板。A350經濟艙則配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，並且均配置13.3吋4K高畫質觸控螢幕，搭載升級版ice機上娛樂系統，並支援藍牙耳機連接及個人電子裝置充電功能。