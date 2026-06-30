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國民黨主席鄭麗文近來發言備受外界檢視，她於29日出席桃園市婦女菁英領袖成長營，砲火猛攻賴清德政府毫無具體政績，呼籲全黨要團結一心，以2028年重返執政為最重要目標，強調要讓下一代成為台海和平最大受益者，而不是「下一個烏克蘭」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元搖頭直說，看來國民黨只願意選擇一條「不正常的道路」。葉耀元表示，去美國名校演講跟向國際社會傳遞訊息，是兩件不同的事情，難道自己去東京大學演講，就表示跟國際社會傳遞什麼訊息嗎？充其量，鄭麗文只代表她跟國民黨，而且這群人的立場跟美方是背道而馳的，所以才見不到政府官員。對於鄭麗文稱「台灣絕不能成為下一個烏克蘭」的說法，葉耀元質疑，所以要讓台灣不要被強敵侵略，國民黨的提案不就是「跪下去的和平也是和平」嗎？「我以為，為了保衛自己的主權與民主，只有強化國防嚇阻中共才是唯一解」，但看來國民黨只願意選擇一條「不正常的道路」。