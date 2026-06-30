「永遠的仙女」許瑋倫2007年當紅之際，趕去拍戲途中在國道發生重大死亡車禍，年僅28歲香消玉殞，震撼演藝圈，近日她生前的化妝師「沈妙妙」在節目上透露，許瑋倫出事前兩三個禮拜一直叮囑「如果我死了，妳一定要幫我化妝」，後來意外發生，沈妙妙哽咽地說，自己當下是強忍著淚完成好友生前的願望。
女星出事前指名要她化大體妝 妙妙：我不要我怕鬼
沈妙妙在YouTube頻道「妙妙妝亮點」回憶一次印象深刻又最特別的化妝經驗就是化大體，對方是自己的藝人，當年在很年輕、正當紅的時候發生意外離世，「出事前兩三個禮拜，她脫口說『妙妙姐，如果我死了，妳一定要幫我化妝，我想要美美的走』，總共聊了大概三、四次。」
聽了該位女星所言，沈妙妙當時都回說「我不要，我怕鬼」，該女星還開玩笑說「妳如果沒有幫我化，當鬼我也會去找妳」，之後突然某天工作時接到一通電話，稱該女星在台中的醫院，因為意外住進了加護病房，「我才知道什麼叫心涼，整個人是在發抖，那時候還沒有高鐵，很緊急什麼都沒有帶，背著背包搭計程車往台中跑了！因為她剛好出意外的好像是在苗栗。」
妙妙哭著幫女星遺容上妝 許瑋倫經紀人現身留言
沈妙妙接著說：「她真的就是昏迷的，我的眼淚一直流，我連她的名字都喊不太出來，我連現在都還滿激動的，就是因為她講過這些話，所以她媽媽跟經紀人就來跟我講說，可不可以幫她化？」
那時沈妙妙鼓起勇氣，完成該女星生前想要美美地走的願望，因為聽說化大體時眼淚不能掉在往生者身上，「所以我是一邊化，兩三分鐘我就必須把眼淚再擦乾，再重新再化，她喜歡的眼影、遮瑕、假睫毛...化一化就直接燒給她。」
許瑋倫生前的經紀人孫復華在影片下留言：「妙妙姐的妝是世界無敵美又貼啊！一早化可以撐到晚上回家也完全不脫妝，超美。」並說自己經常疑惑地問許瑋倫，以前合作時為什麼明明是下午的工作，對方卻要一大早去找妙妙姐化妝，然後回家坐著睡覺等下午的工作，最後稱讚沈妙妙「妳超棒啦」，沈妙妙則回覆：「謝謝你的陪伴和認可！」
資料來源：沈妙妙真奇妙臉書
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沈妙妙在YouTube頻道「妙妙妝亮點」回憶一次印象深刻又最特別的化妝經驗就是化大體，對方是自己的藝人，當年在很年輕、正當紅的時候發生意外離世，「出事前兩三個禮拜，她脫口說『妙妙姐，如果我死了，妳一定要幫我化妝，我想要美美的走』，總共聊了大概三、四次。」
聽了該位女星所言，沈妙妙當時都回說「我不要，我怕鬼」，該女星還開玩笑說「妳如果沒有幫我化，當鬼我也會去找妳」，之後突然某天工作時接到一通電話，稱該女星在台中的醫院，因為意外住進了加護病房，「我才知道什麼叫心涼，整個人是在發抖，那時候還沒有高鐵，很緊急什麼都沒有帶，背著背包搭計程車往台中跑了！因為她剛好出意外的好像是在苗栗。」
沈妙妙接著說：「她真的就是昏迷的，我的眼淚一直流，我連她的名字都喊不太出來，我連現在都還滿激動的，就是因為她講過這些話，所以她媽媽跟經紀人就來跟我講說，可不可以幫她化？」
那時沈妙妙鼓起勇氣，完成該女星生前想要美美地走的願望，因為聽說化大體時眼淚不能掉在往生者身上，「所以我是一邊化，兩三分鐘我就必須把眼淚再擦乾，再重新再化，她喜歡的眼影、遮瑕、假睫毛...化一化就直接燒給她。」
許瑋倫生前的經紀人孫復華在影片下留言：「妙妙姐的妝是世界無敵美又貼啊！一早化可以撐到晚上回家也完全不脫妝，超美。」並說自己經常疑惑地問許瑋倫，以前合作時為什麼明明是下午的工作，對方卻要一大早去找妙妙姐化妝，然後回家坐著睡覺等下午的工作，最後稱讚沈妙妙「妳超棒啦」，沈妙妙則回覆：「謝謝你的陪伴和認可！」