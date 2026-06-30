iPhone的功能真的是百百種，雖然年輕人都很愛用iPhone，但你知道有許多「隱藏功能」是你根本不知道的嗎？近日有果粉就分享，表示如果要打開手電筒的話，可以對著手機直接唸出「哈利波特咒語」，不僅可以打開還可以關閉，結果記者經過實測發現真的可以，不少人都表示：「當我看到這篇貼文我真的很猶豫要不要試，因為唸了沒亮，我會覺得我智商降低很多」，貼文引爆廣大共鳴。
iPhone內建哈利波特咒語爆紅！果粉瘋傳狂讚：我們不是麻瓜
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「天啊！對著iPhone喊哈利波特的咒語可以打開跟關掉手電筒欸！打開手電筒是『Hey Siri Lumos（路莫斯）』、關掉手電筒是『Hey Siri Nox （那克斯）』，雖然看到的時候很不爭氣的還是嘗試了，但是是真的，太開心了吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我看到你的文也不爭氣的嘗試了，想說如果沒亮，我真的智商有點低」、「竟然是真的.....iPhone到底還有多少秘密？」、「我心情跟你一樣，覺得喊完路莫斯如果沒有亮，會覺得自己是白痴」、「幸好我喊了有亮，不然真的會懷疑人生，大家都懂吧」、「所以拿iPhone的都不是麻瓜，我們也有魔法欸！」
實測iPhone「哈利波特咒語」是真的！開啟APP也有咒語
《NOWNEWS》記者也實際實測，對著手機喊出「Hey Siri Lumos（路莫斯）」以及「Hey Siri Nox （那克斯）」兩句咒語，結果發現iPhone的手電筒還真的能打開跟關閉，用iPhone資歷這麼久的我根本也不知道這種冷知識。不過記者也有實測安卓的手機，發現沒有辦法對語音助理施展哈利波特魔咒，安卓手機用戶只能先當小麻瓜。
實際查詢通訊行「傑昇通信」官網，就發現這真的是蘋果官方藏在Siri功能裡面的小彩蛋，除了開關燈咒語之外，記者也發現只要你念「Hey Siri+APP名稱」，就可以直接跳到該APP的頁面打開，像是去購物要結帳老是找不到電子支付，直接低聲對手機喊「Hey Siri 橘子支付」、「Hey Siri LINE PAY」真的就直接跳出來，實在是太好玩又方便了！果粉們趕快拿起手機試試看吧。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「天啊！對著iPhone喊哈利波特的咒語可以打開跟關掉手電筒欸！打開手電筒是『Hey Siri Lumos（路莫斯）』、關掉手電筒是『Hey Siri Nox （那克斯）』，雖然看到的時候很不爭氣的還是嘗試了，但是是真的，太開心了吧！」
實測iPhone「哈利波特咒語」是真的！開啟APP也有咒語
《NOWNEWS》記者也實際實測，對著手機喊出「Hey Siri Lumos（路莫斯）」以及「Hey Siri Nox （那克斯）」兩句咒語，結果發現iPhone的手電筒還真的能打開跟關閉，用iPhone資歷這麼久的我根本也不知道這種冷知識。不過記者也有實測安卓的手機，發現沒有辦法對語音助理施展哈利波特魔咒，安卓手機用戶只能先當小麻瓜。
實際查詢通訊行「傑昇通信」官網，就發現這真的是蘋果官方藏在Siri功能裡面的小彩蛋，除了開關燈咒語之外，記者也發現只要你念「Hey Siri+APP名稱」，就可以直接跳到該APP的頁面打開，像是去購物要結帳老是找不到電子支付，直接低聲對手機喊「Hey Siri 橘子支付」、「Hey Siri LINE PAY」真的就直接跳出來，實在是太好玩又方便了！果粉們趕快拿起手機試試看吧。