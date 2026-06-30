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iPhone內建哈利波特咒語爆紅！果粉瘋傳狂讚：我們不是麻瓜

打開手電筒是『Hey Siri Lumos（路莫斯）』、關掉手電筒是『Hey Siri Nox （那克斯）』

▲拿iPhone的果粉照過來！只要對著手機喊「Hey Siri Lumos（路莫斯）」就能把手電筒直接開啟，近日在社群瘋傳討論超夯。（圖/YT@希露弟弟啃雞腿）

實測iPhone「哈利波特咒語」是真的！開啟APP也有咒語

結果發現iPhone的手電筒還真的能打開跟關閉

也有實測安卓的手機，發現沒有辦法對語音助理施展哈利波特魔咒，安卓手機用戶只能先當小麻瓜。

記者也發現只要你念「Hey Siri+APP名稱」，就可以直接跳到該APP的頁面打開