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▲「蟹肉焗菜膽」是台北福華大飯店珍珠坊招牌港點。（圖／台中福華提供）

▲「春風如意腸」以天然紅麴賦予腸粉紅寶石般的溫潤色澤，吸睛度滿分。（圖／台中福華提供）

台北福華大飯店知名粵菜品牌「珍珠坊」，攜手台中福華大飯店海華樓推出期間限定《福華．粵之巔》客座饗宴，7月1日至7月31日開賣。此次由台北福華行政副總主廚葉晉誠率領珍珠坊團隊客座，與台中福華海華樓副主廚江俊諺聯手獻藝，不僅推出七道式限定套餐，更首度將珍珠坊多款招牌港點完整移師台中，為中台灣饕客帶來難得一見的粵菜盛宴。台北福華珍珠坊多年來憑藉精緻港點、廣式燒臘及經典粵菜深受老饕喜愛，海華樓則以精湛粵菜及海鮮料理在中部建立口碑。此次《福華．粵之巔》不僅是珍珠坊首次客座台中，也是福華體系首度以粵菜品牌展開跨館合作，象徵品牌深化餐飲交流的重要里程碑。兩位主廚分別以「醬」與「鮮」為料理核心，融合珍珠坊細膩的港點工藝與海華樓擅長的旬鮮粵菜特色，共同打造兼具傳承與創新的限定菜單。葉晉誠深耕粵菜數十年，擅長廣式點心、海鮮料理及醬香技法；江俊諺則以掌握火候與當令食材見長，透過蒸、燉、煨等工法，呈現粵菜講究鮮味的料理精神。本次七道式套餐每位1,680元加一成服務費，以夏季在地食材為主軸，選用玉井愛文芒果、南投絲瓜、埔里筊白筍、大坑麻筍及彰化山藥等食材，展現盛夏旬味。菜色包括以鮮甜龍蝦搭配愛文芒果的「香芒龍蝦盞」、融合金華火腿熬製上湯的「上湯龍穿鳳翼」、主打鮮香微辣的「剁椒龍膽石斑」、蒜香濃郁的「金蒜骰子牛」，以及運用絲瓜、筊白筍打造的「翠玉雙蔬盤」。甜點與港點同樣是此次客座亮點。套餐特別安排珍珠坊經典「春風如意腸」與「黑金奶皇包」，最後再以港式經典甜品「楊枝甘露」作結，完整呈現道地粵式宴席風貌。此外，珍珠坊多款招牌港點也將首度於海華樓同步供應，包括外型典雅的「黑金鮮蝦餃」、粉嫩晶瑩的「春風如意腸」、「黑金奶皇包」及酥香綿密的「西杏芋泥捲」等人氣品項，皆由台北珍珠坊團隊親自技術交流、現場製作，完整展現多年累積的港點工藝與品牌特色。台中福華大飯店表示，《福華．粵之巔》不只是一次限定客座，更象徵福華品牌跨館合作的新起點。透過兩館主廚攜手交流，將北部經典港點與中部旬鮮粵菜完美結合，讓中台灣消費者一次品味福華粵菜兼具經典底蘊與創新巧思的限定風味，打造今夏不可錯過的粵菜饗宴。