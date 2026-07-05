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▲堀北真希（左起）、北川景子、石原聰美、新垣結衣等4位女神一宣布結婚，日本股市都下跌。（圖／X@MakiHorikita6、KKeiko_official、nigehaji_tbs、官網horipro.co.jp）

📉堀北真希

📉北川景子

📉石原聰美

📉新垣結衣

▲蒼井優（右）、田中美奈實比較不同，宣布結婚時，日經指數都上漲。（圖／flamme.co.jp、taft.jp）

📈蒼井優

📈田中美奈實

在台灣，只要美股夜盤重挫、川普一句發言，甚至國際戰爭爆發，都可能牽動隔天台股走勢；但在日本卻流傳一種都市傳說，只要有「國民女神」結婚，日經平均指數隔天就會跟著動盪，從北川景子結婚隔天下挫479點，到石原聰美婚訊讓東京證券交易所系統故障，而新垣結衣宣布嫁給星野源後，比特幣一度暴跌，讓「女神結婚＝股市受傷」成為日本網路多年來的熱門話題。不過最新宣布嫁給龜梨和也、同步公開懷孕喜訊的田中美奈實則意外打破魔咒，讓日經平均指數當天逆勢上漲107點。2015年8月22日宣布結婚 → 下一個交易日，日經指數下跌895點堀北真希2005年參演連續劇《改造野豬妹》、《花樣少年少女》爆紅，成為很多人心目中的女神，但2015年8月22日宣布嫁給山本耕史，目前育有2子。2016年1月11日宣布結婚 → 下一個交易日，日經指數下跌479點北川景子因為《美少女戰士》、《零秒出手》、《房仲女王》廣為人知，2016年1月11日宣布嫁給歌手DAIGO，目前育有1女1子。2020年10月1日宣布結婚 → 東京證券交易所因系統故障全天停止交易（股市直接被物理性摧毀）戲劇女神石原聰美演過無數電視電影，《失戀巧克力》、《朝5晚9》、《校對女王》都讓人印象深刻，但2020年10月1日宣布與同齡的圈外男性結婚，並在2022年、2025年生下兒子。2021年5月19日宣布結婚 → 日經指數小漲，但比特幣暴跌風靡全亞洲的《月薪嬌妻》讓新垣結衣讓成為「國民老婆」，沒想到她跟男主角星野源假戲真做，在2021年時5月19日宣布結婚，消息震驚國際，讓不少男性痛哭，並喊著要跟長官請失戀假。2019年6月5日宣布結婚（結婚日為6月3日） → 下一個交易日，日經指數上漲367點蒼井優13歲時，打敗了9999人拿下音樂劇《Annie》的角色，更在2001年演出名導岩井俊二導演的《青春電幻物語》走紅，有「日本女神」的稱號，但2019年6月5日與搞笑藝人山里亮太結婚，讓大批網友十分不解，甚至還出現「美女與野獸」的無禮留言。2026年6月29日宣布結婚 → 當天日經指數上漲107點田中美奈實跟龜梨和也緋聞傳多年，常常被爆要結婚，但始終沒有正面回應，結果雙方2026年6月29日宣布結婚，女方還是懷孕狀態，雖然消息震驚，但當天的日經似乎沒被嚇到。當然，藝人結婚與股市漲跌並沒有任何科學上的因果關係，每一次指數變化背後，都還有國際情勢、經濟數據、企業消息等眾多因素共同影響。不過，因為每逢國民級女神結婚，總會碰巧遇上市場出現大波動，也讓日本網友多年來樂此不疲，把它當成股市都市傳說持續流傳。