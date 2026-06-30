日本傳奇投手「平成怪物」松坂大輔日前受邀來台，參與台灣青棒盛事「玉山盃」。雖然行程只有短短3天，卻讓他大開眼界。回到日本後，松坂將所見所聞寫成《Sponichi》專欄，直言台灣國、高中選手的水準非常高，甚至可能超越同齡的日本選手，讓他心服口服。不過松坂也點出，台灣球界目前最大的課題，在於如何讓這群極具天賦的年輕選手順利銜接至成棒階段，「在幾年後的WBC或世界12強等賽事中，或許就會出現阻擋在日本武士隊面前，成為極具威脅的投手或打者。」
松坂大輔受邀來台參加「玉山盃」 被青棒選手實力嚇一跳
松坂大輔在今年6月初受邀來台，參加「玉山盃」20週年相關活動。他在專欄中指出，玉山盃被譽為「台灣的甲子園」，但這項賽事與日本最大的不同點在於，台灣是由各個地區經過預賽後組成「縣市聯隊」互相對抗，同時，玉山盃也兼具選拔 U-18 中華隊國手的功用。
談到這次親自走訪的主因，松坂表示純粹想親眼觀察台灣高中生的實力水準。「實際看過之後的感想如何呢？老實說，他們的水準比我想像的還要高，真的讓我嚇了一跳。」松坂觀察到，玉山盃現場除了台灣職棒球團外，更有來自美職大聯盟（MLB）與日本職棒（NPB）的球探前來觀戰，「看到這樣的高關注度，確實令人心服口服。」
台灣青棒選手天賦極高 松坂大輔：「成棒卻陷入苦戰」
訪台期間，松坂也受邀參加以投手為對象的棒球教室，並近距離觀察選手投球。他讚嘆，「當我在近距離看到選手投出來的球時，完全理解了他們的實力，真的非常有威力。」松坂當時心想，這種實力放在日本，大概是選秀會被指名的三年級學生吧？結果一問之下，對方竟然只是高一學生，讓他大吃一驚。松坂回憶，「回想我國三參加青少棒賽時，那個世代最強的就是台灣，我們實際交手也輸了。後來我讀橫濱高校時參加亞洲青棒錦標賽，台灣同樣是非常強悍的對手。」
不過松坂也指出，儘管台灣在國、高中階段的水準極高，但成棒國家隊在WBC等頂級國際賽事中卻常陷入苦戰。「我也在當地與棒球界人士交流，他們透露，如何讓這些年輕天賦順利成長並銜接至成棒階段，是目前台灣棒球界最大的課題。」松坂坦言，站在個人立場，非常希望亞洲的勁敵們能變得更強。
台灣選手未來會阻擋日本隊？ 松坂大輔：「期待未來成長」
松坂直言，「這次訪問所看到的台灣高中生們，今後會如何成長呢？在幾年後的WBC或世界12強等賽事中，或許就會出現阻擋在日本武士隊面前、成為極具威脅的投手或打者，這真的非常令人期待。」
最後，松坂總結這趟3天的訪台行程，「平時很少有機會能看到日本以外的國、高中生打球，這是一次非常珍貴的經驗，也讓我想去看看世界其他國家的青棒發展。當然，被對手熱情邀約『請一定要再來』的台灣，我也絕對想再次造訪。那裡的食物美味，是我非常喜歡的地方。」
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松坂大輔在今年6月初受邀來台，參加「玉山盃」20週年相關活動。他在專欄中指出，玉山盃被譽為「台灣的甲子園」，但這項賽事與日本最大的不同點在於，台灣是由各個地區經過預賽後組成「縣市聯隊」互相對抗，同時，玉山盃也兼具選拔 U-18 中華隊國手的功用。
談到這次親自走訪的主因，松坂表示純粹想親眼觀察台灣高中生的實力水準。「實際看過之後的感想如何呢？老實說，他們的水準比我想像的還要高，真的讓我嚇了一跳。」松坂觀察到，玉山盃現場除了台灣職棒球團外，更有來自美職大聯盟（MLB）與日本職棒（NPB）的球探前來觀戰，「看到這樣的高關注度，確實令人心服口服。」
台灣青棒選手天賦極高 松坂大輔：「成棒卻陷入苦戰」
訪台期間，松坂也受邀參加以投手為對象的棒球教室，並近距離觀察選手投球。他讚嘆，「當我在近距離看到選手投出來的球時，完全理解了他們的實力，真的非常有威力。」松坂當時心想，這種實力放在日本，大概是選秀會被指名的三年級學生吧？結果一問之下，對方竟然只是高一學生，讓他大吃一驚。松坂回憶，「回想我國三參加青少棒賽時，那個世代最強的就是台灣，我們實際交手也輸了。後來我讀橫濱高校時參加亞洲青棒錦標賽，台灣同樣是非常強悍的對手。」
不過松坂也指出，儘管台灣在國、高中階段的水準極高，但成棒國家隊在WBC等頂級國際賽事中卻常陷入苦戰。「我也在當地與棒球界人士交流，他們透露，如何讓這些年輕天賦順利成長並銜接至成棒階段，是目前台灣棒球界最大的課題。」松坂坦言，站在個人立場，非常希望亞洲的勁敵們能變得更強。
台灣選手未來會阻擋日本隊？ 松坂大輔：「期待未來成長」
松坂直言，「這次訪問所看到的台灣高中生們，今後會如何成長呢？在幾年後的WBC或世界12強等賽事中，或許就會出現阻擋在日本武士隊面前、成為極具威脅的投手或打者，這真的非常令人期待。」
最後，松坂總結這趟3天的訪台行程，「平時很少有機會能看到日本以外的國、高中生打球，這是一次非常珍貴的經驗，也讓我想去看看世界其他國家的青棒發展。當然，被對手熱情邀約『請一定要再來』的台灣，我也絕對想再次造訪。那裡的食物美味，是我非常喜歡的地方。」