36歲林明禎來自馬來西亞，憑甜美臉孔及32E、22吋水蛇腰受封「真人娜美」、「大馬女神」，她近日在粉專發文表示將搬離台北的住處，因此公開拋售要價新台幣27萬元的名床，「剛買不到一年，睡沒有幾次」，還說「這床睡了會旺你一輩子」，貼文引來超過7萬名網友按讚，笑說：「明禎香的床耶！晚上一定很好入眠！」
林明禎預告搬離台北 公開販售睡過的床鋪
林明禎透露，即將搬離在台北住了1年的香閨，「要和台北的家say good bye了！謝謝這一年的照顧！住的很舒胡（舒服）也是最多me time的地方～但任性的我又要去新地方生活體驗了！」同時表示，自己被媽媽唸說每次都花太多錢搬新家，床和傢俱沒什麼用到就要搬走，叮囑她這次至少把剛買的新床賣掉，才可以繼續流浪。
新床沒睡幾次 林明禎：一張27萬7912元
對此，林明禎特地發文兜售床鋪，她說該床很新，剛買不到1年，因為沒有常在台北，所以沒有睡幾次，「認真要買床記得看我的story或在底下留言！對了！這床睡了會旺你一輩子！」並自嘲「很荒謬的一則貼文」，隨文附上床鋪的圖片，價格則是27萬7912元。
貼文發布後，湧入大批網友留言：「想買」、「居然不是業配而是賣原味床，這人太狠了」、「明禎睡過的床！價格應該要開得很高」、「現在出價到哪了」、「想要旺一輩子」、「高價收購」、「所以是女神睡過的床耶」、「看來一堆人要競標床墊了」、「我想買但我老婆可能會叫我拿床去睡陽台！」
林明禎IG
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林明禎透露，即將搬離在台北住了1年的香閨，「要和台北的家say good bye了！謝謝這一年的照顧！住的很舒胡（舒服）也是最多me time的地方～但任性的我又要去新地方生活體驗了！」同時表示，自己被媽媽唸說每次都花太多錢搬新家，床和傢俱沒什麼用到就要搬走，叮囑她這次至少把剛買的新床賣掉，才可以繼續流浪。
對此，林明禎特地發文兜售床鋪，她說該床很新，剛買不到1年，因為沒有常在台北，所以沒有睡幾次，「認真要買床記得看我的story或在底下留言！對了！這床睡了會旺你一輩子！」並自嘲「很荒謬的一則貼文」，隨文附上床鋪的圖片，價格則是27萬7912元。
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林明禎IG