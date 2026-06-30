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▲買房時比起過去單純追求公設豐富度，現在更看重「實用性與專屬感」.（圖／業者提供）

隨著社會事件頻傳，民眾對隱私、安全與生活邊界的重視持續升溫，也讓高資產族群重新定義居住價值。過去豪宅講求公設豐富度，如今則更重視空間的專屬性與私密性，「私人俱樂部級公設」逐漸成為品牌建商搶攻高端市場的新亮點。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，在台中房市回歸自住需求後，高端客群選購住宅時，不再僅追求豪華配備，而是更加重視商務接待、休閒娛樂與運動空間能否兼顧隱私與安全。看準這股趨勢，不少品牌建商開始導入俱樂部式規劃，打造住戶專屬的生活場域，提升居住品質與生活體驗。以台中14期洲際段指標新案「舜元悟野」為例，在區域低總價產品競爭下，仍創下多筆總價突破3,000萬元的成交紀錄。全案以全台首座「三球野奢宅」為定位，規劃超過350坪室內外俱樂部空間，包含共享廚房、商務中心、導入義大利頂級健身品牌Technogym的健身房，以及配置訓練吊架、壺鈴與沙袋的多功能訓練室，滿足住戶日常休閒與商務需求。此外，社區更打造獨立會館，設有高規格視聽室、KTV、室內高爾夫、美式運動Bar，戶外則規劃半場籃球場、迷你足球場及標準羽球場，讓住戶不必離開社區，就能享有兼具隱私與品質的社交及休閒體驗，成為吸引高資產族群的重要賣點。賴志昶表示，高收入自住客群購屋思維正逐漸轉變，除了地段與產品本身，更重視公設是否兼具實用性、私密性與專屬感。尤其近期社會更加關注個人隱私與安全，俱樂部化公設不僅有助維持居住環境單純，也符合住戶追求「回家即度假」的生活期待。目前台中已有多個建案投入俱樂部公設規劃。例如「RM市政9號」設置標準匹克球場及私人籃球場；「陸府織森」打造沉降式高爾夫果嶺，並規劃芳療室、練團室及視聽空間；「冠德崇德綻」則配置室內溫水泳池、高爾夫球室及健身房；七期豪宅亦陸續導入SPA館、雪茄室、豪華電影院等高規格設施，展現高端住宅從硬體規格走向生活品味與專屬體驗的新趨勢。市場人士分析，當住宅不再只是居住空間，而是兼具休閒、社交與商務功能的生活平台，俱樂部級公設已逐漸成為品牌建商提升產品競爭力的重要策略，也反映高端住宅市場正從「豪華配備」，進一步邁向「生活體驗」的新時代。