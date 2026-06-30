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▲Pi錢包證實收到來自外部組織的勒索訊息，目前已經通報主管機關，同步進行資安鑑定中。（圖／翻攝官網）

網家：主站、核心營運系統未發現遭入侵

Pi錢包：收到來自國外的勒索訊息

用戶該怎麼做？

PChome網路家庭驚傳遭駭客組織Settra在暗網點名，暗網頁面聲稱取得PChome與旗下支付系統大量內部資料，頁面標示資料規模達102GB，內容疑似涉及用戶資料、交易紀錄、員工資料與內部系統架構等。不過，網家回應《NOWNEWS》表示，目前未發現PChome主站或核心營運系統遭入侵；據傳駭客組織Settra在暗網點名PChome，聲稱已取得系統中102GB內部資料，內容涵蓋350萬名用戶個資、內部系統架構、法遵與稽核文件、人資資料，以及長達9年的營運紀錄，暗網上出現一份長達12頁的「完整滲透報告」，內容疑似包含會員資料、交易紀錄、員工人事資訊、API串接技術文件、生產環境資料庫架構、內部稽核及資安報告等。資安監測平台SOCRadar也列出pchome.com.tw相關紀錄，顯示該案被標示為Settra相關事件，發現日期為2026年6月26日，攻擊日期列為2026年6月10日，信心水準為70%，嚴重度為Medium，狀態則仍標示Unknown。官方表示，針對外部流傳之暗網貼文內容，經初步了解，該訊息所指涉內容與 PChome 網路家庭母公司系統並無直接關聯，目前亦未發現 PChome 主站或核心營運系統有遭入侵情形。Pi錢包的拍付國際資訊股份有限公司官方表示，近日獲悉，駭客組織 Settra 聲稱對系統發動攻擊，並宣稱取得用戶資料及內部相關資訊。拍付國際確認收到來自外部組織的勒索訊息後，通報主管機關，同步進行資安鑑定中。拍付國際表示，已啟動資安應變程序，並委由第三方資安鑑識機構進行調查，同時依法通報主管機關；待確認受影響範圍後，將主動通知用戶。在官方調查結果出爐前，使用者可先採取基本防護措施，包括修改PChome、Pi拍錢包及相同密碼網站的登入密碼，避免多平台共用密碼，並留意信用卡或金融帳戶是否出現異常交易。Pi拍錢包官方防詐公告也提醒，用戶不要點擊來路不明的簡訊、Email或社群連結；若懷疑已誤點可疑連結或輸入資料，應儘速修改Pi拍錢包「登入密碼」與「交易密碼」，並聯繫銀行客服處理綁定的信用卡或金融卡。