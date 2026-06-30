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全球新冠陽性率略升 國內上週增8例重症

滿6個月民眾可打公費新冠疫苗 接種至7月底止

疾管署今（30）日公布，國內外新冠疫情持續上升，急門診就診較前一週上升43.8%，上週新增8例本土新冠併發重症個案。疾管署防疫醫師許玉龍提到，一位60多歲男性發燒、呼吸喘送急診住院，還在加護病房治療中。許玉龍指出，一名南部60多歲男性本身有糖尿病、腎臟病、高血壓等慢性病史，個案在住院前3天曾有發燒、疼痛症狀，原本在藥局購買藥物服用，但並沒有改善，隔天呼吸喘加劇，前往診所就醫，但症狀持續。許玉龍表示，個案前往急診就醫，快篩檢驗流感為陰性、新冠則為陽性，進一步PCR確診，X光顯示肺炎，收治加護病房住院治療。疾管署長羅一鈞提醒，國內上週新冠增加幅度創下今年最高，且已連兩週上升。疾管署提到，第25週(6/21-6/27)新冠門急診就診計1452人次，較前一週上升43.8%；上週(6/23-6/29)新增8例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。疾管署表示，全球近期新冠病毒陽性率呈略升，其中，西太平洋及東地中海區署陽性率明顯增加；鄰近國家/地區中國、香港、日本疫情上升，韓國疫情於低點波動。目前公費新冠疫苗擴大提供全國滿6個月以上民眾接種，措施至今年7月31日止，且疫苗庫存尚約有46.1萬劑，包含Moderna疫苗單劑型45.5萬劑及Novavax疫苗0.6萬劑，民眾可把握機會儘快接種。疾管署發言人曾淑慧提到，65歲以上長者等高風險對象尚未接種或已接種第1劑且間隔達6個月儘快接種，以提升免疫保護力。目前適用幼兒接種的Moderna疫苗多劑型疫苗已用罄，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年6月24日會議討論同意，對於具接種需求之滿6個月至11歲幼童，可以Moderna疫苗單劑型排掉半劑量後剩餘劑量提供幼兒接種。疾管署呼籲，全球新冠疫情仍持續，民眾不可輕忽，務必做好勤洗手、戴口罩、打疫苗等自我防護。具重症風險因子對象，如65歲以上、孕婦、具慢性疾病或免疫功能低下者，為併發重症高風險族群，如出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低感染後導致嚴重併發重症或死亡風險。民眾可至有販售家用快篩試劑的超商或藥局購買試劑先行自我檢測，以利後續醫師診治；目前抗病毒藥物儲備量充足，口服抗病毒藥物(倍拉維、舒冠效)尚有11.3萬人份，注射用的瑞德西韋亦有庫存15.6萬劑，各縣市衛生局並將視各配置點使用情形即時進行調度管理，請民眾安心。