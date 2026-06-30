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「第37屆傳藝金曲獎」將於8月22日在臺灣戲曲中心隆重登場，今（30）日由文化部所屬國立傳統藝術中心舉行入圍名單公布記者會，正式揭曉本屆入圍名單與特別獎得主，為年度傳統藝術盛事揭開序幕。而戲曲表演類則由唐美雲歌仔戲團的《夢在海潮那邊》與臺北木偶劇團《赤子》同樣獲得5項提名，並列本屆戲曲表演類最大贏家。本屆不論是音樂類還是戲曲表演類，入圍競爭都前所未有的激烈。特別的是，今年更是傳藝金曲獎首度公布「評審團獎」的入圍名單，旨在給予更多在淬鍊與創新路上堅持的優秀作品更實質的肯定與尊榮。音樂類由《春城小唱》與《『對話與融合』之德・臺・古・今—歐洲古今器樂室內樂》雙雙獲得7項提名，並列本屆音樂類最大贏家；《歌仔曹七巧：台灣爵士戲曲專輯》則以6項提名緊追在後，展現跨界融合與創新詮釋的豐沛能量。戲曲表演類則由唐美雲歌仔戲團《夢在海潮那邊》與臺北木偶劇團《赤子》同樣獲得5項提名，並列本屆戲曲表演類最大贏家；此外「薪傳×李季紋×正在動映《幽戀牡丹》」與《英雄製造》各獲4項提名，亦備受評審青睞。值得一提的是，本屆特別邀請影視歌、舞台劇四棲藝人鳳小岳擔任宣傳大使，為傳統藝術注入全新能量。鳳小岳透露，自己與傳統藝術的緣分其實從小就開始，童年曾學習南管，也參與布袋戲演出，甚至還曾在後場負責吹嗩吶、敲擊樂器，這些珍貴經歷至今仍深深影響著他的創作養分。此次以宣傳大使身分正式「Login」傳藝領域，鳳小岳希望透過自身影響力，引領更多人重新認識傳統藝術的魅力與價值，也呼應本屆傳藝金曲獎主題精神，邀請大家一同漫遊浩瀚的藝術宇宙，讓文化成為探索未來的重要起點。