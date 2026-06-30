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家扶基金會旗下全台家扶343位才藝隊兒少、186位青年，將在7月25日至26日在台北和平籃球館登場的《Show自己 點亮舞台音樂會》表演。25日更將有星光共演，有超人氣新人郁欣Ivy與綜藝ㄆㄧㄚˇ音女王張棋惠一起演出，暖男歌手古曜威也將共擊戰鼓。家扶基金會歡迎民眾透過FamiPort索票入場，觀賞演出。才藝學習不只是興趣的培養，更是弱勢兒少翻轉逆境的「文化資本」。家扶基金會推動「才藝培育方案」至今深耕20年，累計陪伴20,783位兒少，全台灣共計有64支才藝隊，類型涵蓋音樂、舞蹈、傳統技藝及美術創作等，每年平均培育1,097位兒少、累計訓練時數達8,230小時。三組星光共演藝人，近期抽空與兒少共同排練。而曾與古曜威合作單曲MV的中職味全龍啦啦隊成員「初戀女神」金娜妍，大方捐出六位數的生日球衣義賣所得力挺家扶孩子圓夢。7/26(日)音樂主舞台由傳統民俗舞獅與武術、芭蕾與K-POP街舞等精彩表演輪番登場；台下更有才藝體驗、青年發聲展覽等行動攤位。家扶基金會執行長周大堯表示：「這座舞台不只是一場才藝表演，更是家扶送給孩子們的圓夢禮物，亦是孩子對陪伴自己走過困境的人們的感謝與祝福。」7/25(六）星光音樂會即日起開放免費索票，民眾可至全家FamiPort系統或My FamiPort App領取票券；7/26（日）則開放民眾自由入場，邀請大家親臨現場，用掌聲成為孩子們最堅實的力量。