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涉嫌利用職務收賄逾千萬元的苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強，二審判決出爐，台中高分院今（30）日撤銷部分原判決，仍認定温志強涉及130多項貪污等罪嫌，分別判處8個月至10年5月不等有期徒刑，若將各罪刑度累計，總刑期達576年，比一審刑期更重；由於温志強另涉其他案件，未來仍可能合併定應執行刑，因此本案尚未定出最終執行刑度。判決結果指出，温志強2018年至2021年擔任三灣鄉長期間，涉嫌藉由工程採購、光電土地標租及清潔隊人事等案件，大量收受回扣與賄賂，並涉及洩密、洗錢等犯行，不法所得高達1289萬餘元。法院認定，他長期介入鄉內工程運作，染指大大小小的工程，配合廠商圍標並洩漏採購機密，嚴重破壞政府採購制度及公務員廉潔形象，因此二審加重部分刑度，並宣告沒收犯罪所得及褫奪公權。值得注意的是，温志強在一審期間曾以100萬元交保，苗栗地院卻未裁定限制出境、出海，案件上訴二審後，法院開庭時才發現他早已於去年10月搭機前往香港，未再返台，今年初已遭苗栗檢方發布通緝，調查局也將他列為外逃通緝犯，目前温志強行蹤仍下落不明。