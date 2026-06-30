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YouTuber蔡阿嘎日前因分享日本街頭畫家似顏繪作品，並與AI生成圖片進行比較，引發外界質疑，事後又因相關回應及粉絲社群言論掀起討論。有網友因此架設網站，發起抵制蔡阿嘎合作品牌、退訂社群等連署行動，累積逾15萬人響應。蔡阿嘎先後兩度公開道歉後，連署發起人今（30）日也宣布活動正式告一段落。發起人透過網站發表聲明表示，由於相關當事人已公開道歉，本次連署已達到階段性目標，因此自即日起正式終止活動，並將網站進入「冷靜期」，關閉所有互動功能。聲明中提到，近期觀察到有人試圖將原本單純針對品牌合作的市場監督行動，扭曲為特定政治立場或認知作戰工具，甚至出現與特定地區相關的不實指控。發起人強調，本次連署僅是以消費者立場，針對品牌合作進行觀察與監督，拒絕任何形式的政治操作、抹黑與標籤化。發起人也表示，不希望這場由消費者自發發起的行動，被惡意轉化為對立工具，因此呼籲外界停止非理性的攻擊與獵巫行為，無論是藉由政治立場攻擊當事人，或將議題無限上綱至仇恨與煽動，都已偏離活動初衷。發起人宣布網站將自6月30日上午8時30分起正式歸檔，並進入沉澱階段，希望外界能將這次事件引發的討論，轉化為更具建設性的對話，並向所有理性參與者表達感謝。