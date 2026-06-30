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▲46歲張柏芝在澳門演唱，臉蛋還是十分凍齡，但被認為身形發福、腰腹間的肚腩突出遮不住，被嫌「女神崩壞」。（圖／翻攝自小紅書）

▲張柏芝被認為身形發福，有網友認為這是造型師選到錯誤的服裝，不完全是她自己的錯。（圖／翻攝自小紅書）

▲張柏芝（如圖）一直是觀眾心目中長相突出的大美人，很難想像也會有「女神崩壞」的一天。（圖／翻攝自張柏芝微博）

向來在觀眾眼前都是女神形象或是好媽媽模樣的張柏芝，46歲終於「現出原形」、粉絲濾鏡被打碎一地？她近日在澳門演出，雖然五官仍精緻、膚質更是緊緻，本來又要被稱讚凍齡，沒想到她的服裝造型大失敗，竟然感覺肚腩無法遮掩、腰間多了一圈，網友不禁抱怨：「設計師該扣錢！」無論如何不肯相信女神變成胖大媽。張柏芝從年輕時走紅，就是以精緻的臉蛋和靈氣的五官著稱，一路從年輕女孩變成3個兒子的媽，雖然形象成熟不少，外表卻一直還備受讚譽，觀眾很難相信「女神崩壞」也會發生在她身上。然而她在澳門演出時，身形明顯圓潤，尤其肚腩很難完全遮住，大腿線條看來也較以往粗壯，讓觀眾對她外表的高分評價瞬間滑落，認為眼前根本不是過去熟悉的張柏芝。仔細看當天張柏芝的狀態，臉蛋還是沒太大變化，依然亮麗、搶眼，不過腰腹間的肚腩也很突出，確實不能怪有些粉絲感到濾鏡被打碎，但這是誰的鍋？大多數人還是歸咎於造型師，覺得張柏芝以生過3個孩子情況，能有現在這樣的模樣，已經算是保養很不錯，服裝會突顯出腰腹間的贅肉，就是衣服沒選對，這是造型師的責任。網友認為這套服裝顯胖，沒有幫到張柏芝，還扯了她後腿，還好她天生麗質算是勉強扛住，加上一路以來的歌唱實力磨練，讓她的表現還是不會太差，依舊有人稱讚她「又漂亮又能唱」，才沒有被造型師給嚴重拖累。