我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌以被告身分遭北檢傳訊，他遭控利用「凱思國際」作為人頭公司，豢養狗仔部隊進行政治監控。前民眾黨幕僚吳靜怡表示，黃國昌當前的核心危機並非單純的狗仔案，而是潛在的貪污疑雲。她引用數據質疑，黃國昌在立法院質詢台雅集團詐騙案後，凱思國際就獲匯款200萬元，並點出包括千萬金主匯款、相關人士管帳等爭議，直指這是將「立委職權、企業金流、人頭公司」串聯的非法利益鏈。吳靜怡反問，黃國昌過去擅長揭發他人金流，如今輪到自己被檢驗，是否應正面回應凱思國際是否是他豢養狗仔的防火牆，而不是一味將監督扭曲為政治迫害。吳靜怡提到，民眾黨近期民調也陷入泥淖，政黨支持度連續兩個月停滯在7.1%，整體反感度卻飆升至55.8%。其中以20至29歲年輕女性群體變化最大，單月反感度暴增21.5%來到53%，打破該黨過往主打青年女性支持的印象，凸顯社會觀感急劇惡化，黃國昌在爭議纏身下仍執意為李四川助選，不僅未見成效，反而使民眾黨在新北的反感度狂飆至64.6%，在台北市也提升至59.6%，越幫越忙的現象讓吳靜怡嘲諷這場助選更像是一場笑話。這起政治風暴讓民眾黨反感結構擴大，從青年好感崩盤，到泛藍與中間選民耐受度下降，顯見黃國昌採取取巧的藍白合策略，不僅無法吸收藍營選票，反而加速民眾黨社會認知的崩毀。隨著柯文哲的影響力減弱，民眾黨若無法解決核心信任與貪污疑慮，不僅無法延續2024年的政治效益，更將在選民持續累積的極度反感中走向崩盤。吳靜怡直言，黃國昌一連串的操作不僅讓民眾黨支持度縮水，更是毀滅政黨發展的職業關燈人。