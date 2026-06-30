我是廣告 請繼續往下閱讀

▲8吋「可可公爵」以紳士公爵造型詮釋爸爸成熟魅力，選用比利時巧克力搭配花生牛奶餡，濃郁滑順；（圖／記者金武鳳攝，2026.6.30)

▲「霸氣奔馳」則以賽車競速為主題，採用榛果巧克力慕斯、香草白巧克力慕斯及焦糖堅果醬，風味迷人。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.30)

搶攻父親節商機，85℃推出「爸氣登場」系列四款限定主題蛋糕，以成熟穩重、幽默風趣、溫暖可靠及勇往直前等不同爸爸形象為設計概念，打造兼具創意與美味的節慶蛋糕，7月2日至8月5日預購可享85折優惠。此外，85 Cafe APP會員於7月2日至8月8日購買指定蛋糕，還可參加抽獎，有機會把三星微型智慧投影機、Nintendo Switch 2等好禮帶回家。今年推出的四款父親節限定蛋糕包括6吋「甜心歐巴」、6吋「甜蜜一擊」、8吋「可可公爵」及8吋「霸氣奔馳」，售價648元至918元不等，預購享85折優惠，預估全台可熱銷3萬3,500顆，營業額逾2000萬元。。其中，「甜心歐巴」以Q版鬍子老爸為造型，搭配OREO巧克力餅乾打造俏皮髮型，內餡結合牛奶泡芙、牛奶布蕾與芋頭慕斯，口感香濃；「甜蜜一擊」則以撞球桌為靈感，融合法國鮮奶油、芒果甜橙布蕾及厚奶茶慕斯，呈現果香與茶香交織的清爽層次。8吋「可可公爵」以紳士公爵造型詮釋爸爸成熟魅力，選用比利時巧克力搭配花生牛奶餡，濃郁滑順；「霸氣奔馳」則以賽車競速為主題，採用榛果巧克力慕斯、香草白巧克力慕斯及焦糖堅果醬，象徵爸爸一路為家庭努力奔馳的精神。除早鳥優惠外，85℃同步祭出會員抽獎活動。活動期間內，85 Cafe APP會員購買任一父親節主題蛋糕，結帳報會員電話即可獲得抽獎資格，每筆消費皆可累積一次抽獎機會。獎品包括三星微型智慧投影機2名及Nintendo Switch 2主機3名，共抽出5位幸運得主。此外，適逢85℃22週年，品牌也將於8月起推出一系列周年慶優惠。包括購買飲品即可加價購限量周邊、指定長條蛋糕任選2入349元、指定商品85折，以及8月5日大杯咖啡第二杯30元、麵包85折、生甜甜圈買五送一等回饋活動；APP跨店取也推出大杯咖啡「買4送2」，另有限量販售「胖卡10週年紀念卡」，提供麵包購物金加值優惠，邀請消費者一同歡慶周年並迎接父親節檔期。