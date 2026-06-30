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巴西馬里卡市一處未開發的野生崖壁，近日發生一起墜崖意外。一名 44 歲男子在山頂拍照後，準備下撤時選擇了錯誤路線，先是背對岩石移動，正要轉身面向山壁下行時卻不慎失足，從約 150 公尺（相當於 50 層樓高）的懸崖墜落身亡。當時同行的朋友正用手機拍攝畫面，並曾出聲提醒他小心，沒想到幾秒後意外瞬間發生，最後一刻的畫面也被完整記錄下來。由於現場地形複雜，搜救行動持續了 4 小時，救援隊抵達時，該名男子已經死亡。當地消防部門對外披露，事發崖壁屬於未開發的野生地段，沒有規範步道與安全防護設施，加上碎石路面濕滑，是當地坠崖事故的高發地段。救援人員也指出，類似事故並非首次發生在這個區域。據了解，死者當時走的並非正規登山路線，且未攜帶繩索、防滑裝備等安全裝備，貿然嘗試在濕滑碎石坡上下撤，最終釀成悲劇。事實上，不只巴西，其他國家也曾發生多起類似的失足墜崖事件，多數都與擅自開闢野路、輕忽戶外風險有關，許多遊客僅憑經驗冒險前行，事前未充分勘察路線，也未做好基本防護措施。當地相關單位提醒，野外健行切勿隨意脫離正規路線，下坡時應盡量面朝山體穩步移動，一旦察覺路況危險，應立即果斷折返，切莫心存僥倖。風景固然迷人，但生命安全永遠應排在第一位。