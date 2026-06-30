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台南市議員郭信良今（30）日再傳遭檢調大動作搜索，台南地檢署已證實，指揮調查局南機站搜索相關地點，並帶回郭信良及多名涉案人與證人。由於案件目前仍處於偵查階段，檢方強調因偵查不公開，無法對外透露具體的涉案細節與規模。儘管外界高度關注此案是否涉及最新事證，但檢察官採取低調態度，僅表示目前首要任務為釐清案情全貌。相關人員在被帶回後，配合檢察官進行訊問，以釐清在案件中扮演的角色與法律責任。郭信良去年才因涉及土地違法案件遭起訴，當時檢方調查發現，他涉嫌將安南區城西段的土地，非法變更為營建廢棄物的堆置場所。起訴內容指出，郭信良原本計畫在該處開發光電案場，卻因台電饋線容量不足而導致土地閒置，最終竟動起非法牟利的歪腦筋，當時國家住都中心的和順社宅正在進行，營造商為了節省高額的合法棄置費用，主動尋求郭信良協助。郭信良在明知會觸法的情況下，同意提供土地作為營建廢棄物的收容所，不僅對周邊環境造成威脅，檢方認定他為了賺取暴利而漠視社會公益。根據檢方的調查，郭信良在非法回填期間，採取了極度隱蔽的手段來規避檢查，不僅縱容大量夾雜混凝土塊、磚塊與塑膠管等營建混合廢棄物傾倒，甚至在員工發現異狀並拍照回報時，下令刪除相關紀錄，意圖掩蓋非法事實。此外，他更將篩選出的大型混凝土塊，透過私下運作轉移到台糖出租土地暫置，全程都未依規定申報處理，當時檢方認定嚴重違反廢棄物清理法，且犯後態度極為惡劣，絲毫未見悔意。因此，檢察官在起訴書中明確建請法院，應針對郭信良從重判處3年6個月有期徒刑。