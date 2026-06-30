台北貓空纜車營運準備迎來20週年，這次剛好因應暑假到來，貓空纜車推出以迪士尼動畫《動物方城市》為主題的期間限定活動，活動期間從即日起至8月31日為止，這回不僅有百台主題彩繪車廂、一共有8款設計外，還有設置周邊商店、打卡專屬造景、一卡通透明主題紀念票卡、套票等，最便宜50元就能夠開心搭上《動物方城市》的纜車一覽台北城市美景，廣邀全台大朋友帶小朋友也一起來同樂。
貓空纜車20年出招了！《動物方城市》彩繪纜車真的太萌
今年適逢《動物方城市》10週年跟貓空纜車營運迎接20週年，貓空纜車推出聯名《全城出動 飛上貓空》主題活動，今（30）日已經在貓空站「天空綠洲 Sky Green」觀景台舉辦活動揭幕儀式，現場首度公開《動物方城市》主題彩繪車廂、大型打卡造景、主題周邊商品館等，現場氣氛相當熱鬧。
這回一共有8款外車廂的設計，高達百台的主題彩繪車廂，最特別的還有全線僅有2台的驚喜版水晶車廂，以《動物方城市》中最受觀眾喜愛的「尼克」和「茱蒂」等角色造型進行設計，旅客搭乘時將可以一邊欣賞貓空沿線景色、一邊留下獨特的搭乘回憶。
不要只搭纜車！《動物方城市》造景打卡、主題館逛起來
除了高空體驗之外，乘客搭纜車抵達「貓空站」之後還可以跟大型打卡造景留念，現場將電影中經典的爪爪冰、公車亭及城市街景等元素帶進活動現場，讓你一次可以拍個夠。另外遊客人數最多的「動物園站」，也規劃許多隱藏版的彩蛋，從站內告示牌、主題裝飾到電梯，處處都有《動物方城市》的元素以及角色身影。
搭完車、拍完照，當然周邊商店主題店也沒有給你忘記，「動物園站」一樓還有開設《動物方城市》主題商品館，集結多款生活用品、居家小物及角色周邊商品，提供粉絲豐富的收藏選擇，現場還有主題拍貼機跟報紙機，邀請大朋友小朋友暑假一起來台北貓空纜車遊玩留下珍貴回憶。
《動物方城市》纜車紀念套票先買！5種人搭纜車只要50元超讚
然而這回除了一般售票之外，當然也有要讓《動物方城市》的狂粉有留下回憶的機會，推出多款「主題限定套票」，包括「599元透明紀念卡+纜車一日票兌換券」、「699元透明紀念卡+纜車一日票兌換券+動物園門票兌換券」，兩種在貓纜四大車站都能買到，但首波只有限量2000組，要搶要快；如果想要透明紀念卡的民眾，除了到現場車站購買外，從7月2日起也可以在各大7-11門市都可以購入的哦！
至於不買套票的民眾，單程票一般票價是100元，不過如果你是「台北市民」、「台北市政府退休公教人員」、「兒童（6歲以上未滿12歲）」、「年長者（65歲以上或設籍台北市原住民年滿55歲以上）、「身心障礙者及其必要陪伴者1人」，這樣就能買優待票50元，能以這麼便宜的價格搭到這麼可愛的纜車，真的是值回票價啦！
📍貓空纜車20週年X《動物方城市》活動資訊
主題活動時間：即日起至8月31日
貓空纜車營業時間：平日09：00至21：00、例假日09：00至22：00
一般票價：單趟全票100元/優待票50元；一日票券全票300元/優待票100元
主題活動套票：599元方案「透明紀念卡+纜車一日票兌換券」、699元方案「透明紀念卡+纜車一日票兌換券+動物園門票兌換券」
《動物方城市》主題商品館營業時間：周二至周日10：00至18：00
更多詳細資料：《全城出動 飛上貓空》主題活動官網
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今年適逢《動物方城市》10週年跟貓空纜車營運迎接20週年，貓空纜車推出聯名《全城出動 飛上貓空》主題活動，今（30）日已經在貓空站「天空綠洲 Sky Green」觀景台舉辦活動揭幕儀式，現場首度公開《動物方城市》主題彩繪車廂、大型打卡造景、主題周邊商品館等，現場氣氛相當熱鬧。
這回一共有8款外車廂的設計，高達百台的主題彩繪車廂，最特別的還有全線僅有2台的驚喜版水晶車廂，以《動物方城市》中最受觀眾喜愛的「尼克」和「茱蒂」等角色造型進行設計，旅客搭乘時將可以一邊欣賞貓空沿線景色、一邊留下獨特的搭乘回憶。
除了高空體驗之外，乘客搭纜車抵達「貓空站」之後還可以跟大型打卡造景留念，現場將電影中經典的爪爪冰、公車亭及城市街景等元素帶進活動現場，讓你一次可以拍個夠。另外遊客人數最多的「動物園站」，也規劃許多隱藏版的彩蛋，從站內告示牌、主題裝飾到電梯，處處都有《動物方城市》的元素以及角色身影。
然而這回除了一般售票之外，當然也有要讓《動物方城市》的狂粉有留下回憶的機會，推出多款「主題限定套票」，包括「599元透明紀念卡+纜車一日票兌換券」、「699元透明紀念卡+纜車一日票兌換券+動物園門票兌換券」，兩種在貓纜四大車站都能買到，但首波只有限量2000組，要搶要快；如果想要透明紀念卡的民眾，除了到現場車站購買外，從7月2日起也可以在各大7-11門市都可以購入的哦！
主題活動時間：即日起至8月31日
貓空纜車營業時間：平日09：00至21：00、例假日09：00至22：00
一般票價：單趟全票100元/優待票50元；一日票券全票300元/優待票100元
主題活動套票：599元方案「透明紀念卡+纜車一日票兌換券」、699元方案「透明紀念卡+纜車一日票兌換券+動物園門票兌換券」
《動物方城市》主題商品館營業時間：周二至周日10：00至18：00
更多詳細資料：《全城出動 飛上貓空》主題活動官網