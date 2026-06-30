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無人機發展預算成為朝野關注焦點，行政院提出5年2100億元特別條例及特別預算，國民黨團則主張，分6年編列2400億元的一般預算。對此，前中廣董事長趙少康表示，發展無人機已是全球趨勢，也是台灣提升不對稱作戰能力的重要方向，但他支持國民黨版本，批評民進黨再度以特別預算推動政策，恐讓監督機制遭到弱化。趙少康指出，從俄烏戰爭到近期中東衝突，無人機已證明是現代戰爭的重要武器。他表示，自己早在2021年就主張台灣應積極發展本土無人機產業，與其斥資向美國採購高價無人機，不如將更多資源投入國內自主研發，結合工研院、國防大學及民間科技產業，再憑藉台灣半導體與製造優勢，打造屬於台灣的無人機國家隊，提升整體國防自主能力。針對行政院提出2100億元特別預算，趙少康質疑，近年民進黨從前瞻建設、疫情特別預算到各項重大政策，已讓原本應屬例外的特別預算逐漸常態化，認為無人機發展明明可以透過一般年度預算推動，卻仍採特別條例方式，恐降低立法院監督力道，他也力挺國民黨6年2400億元版本，認為不僅經費更多、期程更長，也更符合產業長期發展需求，強調自己支持提升台灣國防戰力，但反對讓國防建設淪為綠友友的提款機，呼籲朝野共同打造真正屬於台灣的無人機國家隊。