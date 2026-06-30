女星郭源元因為一張高級臉讓她有「台版小松菜奈」美譽，27日她以寬版西裝內搭印花胸罩、高腰條紋褲出席金曲獎，展現時髦又絕佳的衣品，沒想到，酸民譏笑她是「吸毒犯穿尿布」、「蠢女人」，對此，郭源元高EQ回應：「關於穿搭，只問自己喜不喜歡、自不自在，其餘的都是讓你更奪目的點綴。」獲得萬名網友按讚。
郭源元秀金曲紅毯穿搭 酸民譏「吸毒犯穿尿布」
郭源元在粉專分享金曲紅毯的穿搭照後，少數網友狠酸，甚至對她進行人身攻擊，「還以為吸毒犯穿尿布」、「為什麼只露同一邊的奶，是另一半都是前一晚種的草莓嗎」、「妖魔鬼怪」、「哇！真的是妳不尷尬尷尬的就是別人了」、「內搭褲真的是敗筆，被說偷拿隔壁阿公的內褲都有可能」、「這樣叫慎重精心」、「這女的是誰啊！蠢！」
郭源元高情商回覆酸言 獲1萬4千多名網友按讚
針對酸民的言論，郭源元在影片中回應，坦言這樣的留言不會傷害到她，不過同樣狀況發生在其他人身上，大多數的人可能會非常在意、打擊自我價值感，「同學你要記得一件事情，酸民或惡意的聲音是存在的，但你要學會去看支持自己的留言更多，會是酸民的數十倍甚至百倍，你要聚焦在這些聲音上，同時也要清楚明白，穿這套衣服你喜歡嗎？你喜歡、覺得自在就夠了！那其他都不關你的事！」
郭源元說：「不知道要幹嘛的時候可以回覆酸民的留言，當作一個消遣，但大多時候不要忘記了，最重要的是你的想法，祝福大家都擁有越來越穩定跟自在的內心，你只要知道你是誰、在做什麼，在鏡子裡的自己是你喜歡的樣子就夠了，關於酸民，你是電、你是光、你是唯一的神話，祝福！」
該則影片上架一天贏得1萬4千多個讚數，網友紛紛表示：「妳是最棒的」、「我沒有很熟郭源元，但就是因為被特別的氣質、態度吸引而追蹤，看到這篇帥翻了」、「謝謝妳拍這部影片」、「妳是最美的自己」、「結論就是大家真的不用太在乎網路上的那些人，他們真的就是為了酸而酸」、「源元是最暖的！」
郭源元臉書
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郭源元在粉專分享金曲紅毯的穿搭照後，少數網友狠酸，甚至對她進行人身攻擊，「還以為吸毒犯穿尿布」、「為什麼只露同一邊的奶，是另一半都是前一晚種的草莓嗎」、「妖魔鬼怪」、「哇！真的是妳不尷尬尷尬的就是別人了」、「內搭褲真的是敗筆，被說偷拿隔壁阿公的內褲都有可能」、「這樣叫慎重精心」、「這女的是誰啊！蠢！」
針對酸民的言論，郭源元在影片中回應，坦言這樣的留言不會傷害到她，不過同樣狀況發生在其他人身上，大多數的人可能會非常在意、打擊自我價值感，「同學你要記得一件事情，酸民或惡意的聲音是存在的，但你要學會去看支持自己的留言更多，會是酸民的數十倍甚至百倍，你要聚焦在這些聲音上，同時也要清楚明白，穿這套衣服你喜歡嗎？你喜歡、覺得自在就夠了！那其他都不關你的事！」
郭源元說：「不知道要幹嘛的時候可以回覆酸民的留言，當作一個消遣，但大多時候不要忘記了，最重要的是你的想法，祝福大家都擁有越來越穩定跟自在的內心，你只要知道你是誰、在做什麼，在鏡子裡的自己是你喜歡的樣子就夠了，關於酸民，你是電、你是光、你是唯一的神話，祝福！」
該則影片上架一天贏得1萬4千多個讚數，網友紛紛表示：「妳是最棒的」、「我沒有很熟郭源元，但就是因為被特別的氣質、態度吸引而追蹤，看到這篇帥翻了」、「謝謝妳拍這部影片」、「妳是最美的自己」、「結論就是大家真的不用太在乎網路上的那些人，他們真的就是為了酸而酸」、「源元是最暖的！」
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