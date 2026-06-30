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2026年中華職棒大聯盟新人球員選拔會昨（29）日落幕，中信兄弟球團於第11輪指名來自臺東的普悠瑪事故倖存者王羽飛，他永不放棄的勵志故事，成為臺灣棒壇佳話。除王羽飛之外，許多現任職棒球員都出身偏鄉，中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）「愛接棒計畫」資助的偏鄉球員今年共32人投入選秀，最終6人獲指名，13年來已培育25名職棒球員，儼然是中職選秀搖籃。中信慈善基金會董事長辜仲諒相信棒球可以翻轉偏鄉孩子的人生，自2014年起推動愛接棒計畫，目前支持23所偏鄉少棒、青少棒球隊，提供營養餐食、課業輔導及球具設備，至今培育25名職棒選手、42名中華隊國手，持續為臺灣棒球注入新血。今年獲中職球員指名的6位愛接棒球員，包括統一獅第一輪黃靖哲、中信兄弟第一輪許書誠、樂天桃猿第四輪尤丞翊、統一獅第七輪郭靖源、味全龍第九輪洪嘉恩，以及中信兄弟第九輪吳家畯。值得一提的是，中信兄弟球團第11輪指名的王羽飛與中國信託緣分甚深。王羽飛於2018年不幸遭遇普悠瑪事故，但他從未放棄棒球夢，挺過漫長復健治療，目前就讀中信金融管理學院，並於中信科大棒球隊擔任外野手。中信慈善基金會董事長辜仲諒這幾年一直掛心王羽飛狀況，去年恰巧得知王羽飛胞弟王羽翔是U15亞洲盃國手，U15中華隊也成功衛冕冠軍，因此特別邀請王羽飛一同參加慶功宴，當面勉勵他持續朝夢想前進。王羽飛曾於2020年受邀擔任中信兄弟開球嘉賓，球團當年特別安排他的偶像「恰恰」彭政閔擔任打者，當年的他許下心願，希望有朝一日可以成為中信兄弟一員。沒想到真的在六年之後，王羽飛從測試會一路挺進取得參加選秀資格，最終在新任領隊彭政閔主導之下，如願入選中信兄弟，有機會披上黃衫圓夢，故事也感動無數人。中國信託為臺灣第一家投入五級棒球的企業，十幾年持續支持偏鄉孩子打棒球圓夢，每位成功踏上職棒殿堂的選手背後都是一段勵志故事，也是孩子學習的典範。展望未來，中國信託將持續扎根基層棒球，支持小球員勇敢追夢，助力臺灣國球發光發熱。