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行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣離世引發職場霸凌風暴，行政院公布調查報告，認定總談判代表楊珍妮2項霸凌指控成立並予以停職，經貿辦7成同仁出面連署力挺楊珍妮。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文表示，這場調查耗時三個月，報告有篩選、有判斷，並非蓄意構陷，但楊珍妮從一開始就否定問題，甚至暗示有政治媒體勢力操弄，將焦點從是否傷害同仁轉移到誰在害我，這種在顏慧欣病逝無法辯護後的辯白與倉促反撲，恐怕比指控更讓人不安。經貿辦7成同仁在停職前夕的連署聲明，周玉蔻直言充滿動員痕跡，指出「對多數人和善、對特定下屬嚴苛打壓，從來都不是互斥的兩件事。」她認為，職場霸凌往往隱藏在這種反差中，對多數人而言人很好的主管，恰恰會讓被霸凌者的處境孤立無援，這份三十多人的連署證明不了楊珍妮沒有霸凌，反而只證明在權力結構裡，沉默的大多數往往會選擇站在權力那一邊；她點名批評行政院從三月拖延至六月底才處理，這種猶豫與對加害者的體諒，與受害者遲來的正義形成對比。周玉蔻感嘆，楊珍妮身為兩黨政府多年高度倚重的談判天后，這兩天近乎魚死網破式的反撲，失去國家談判代表應有的冷靜、分寸與人格特質，展現出來的嘴臉令人不寒而慄，這起事件最該被記住的是一個年輕生命用病逝代價，換來一份遲到又被全力否認的調查報告，當體制的問責機制必須靠連署聲明來互相角力、靠死者的沉默來陪襯生者的辯白時，這個職場文化要修補的，從來就不只是楊珍妮一個人。