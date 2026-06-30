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在結束了一段震撼全聯盟的季後賽之旅後，聖安東尼奧馬刺隊迅速啟動休賽季補強計畫。根據ESPN名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬刺隊決定與前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）簽下一份3年價值4500萬美元的新合約。此外，球團也宣佈與陣中資深鋒線巴恩斯（Harrison Barnes）以1年800萬美元的價碼完成續約，展現出鞏固核心陣容與維持經驗傳承的決心。現年25歲的尚帕尼，不僅在過去兩個賽季連續全勤出賽82場，展現驚人的耐戰力，更在本季繳出場均11.1分5.8籃板的優異表現。他不僅取代了巴恩斯，正式成為球隊先發小前鋒，更以場均高達38%的三分命中率，成為馬刺陣中最頂尖的外線炮火。本賽季，尚帕尼共計投進195記三分球，一舉打破了馬刺隊史由丹尼·格林（Danny Green）在2014-15賽季所保持的單季三分球紀錄。他在季後賽階段的表現甚至更加穩定，外線命中率提升至 39.6%，是馬刺能一路過關斬將、擊敗奧克拉荷馬雷霆隊闖進西區決賽，並自 2014 年後首度重返 NBA 總冠軍賽的關鍵功臣。雖然最終不敵紐約尼克隊，但尚帕尼已證明自己是球隊不可或缺的基石。除了獎勵尚帕尼的成長，馬刺同時與老將巴恩斯簽下一份1年800萬美元的合約。巴恩斯在本賽季展現了極高的職業素養，儘管季中將先發位置讓給尚帕尼，且在季後賽分擔時間給新秀布萊恩特（Carter Bryant），他仍是球隊年輕陣容中最可靠的「精神導師」，並能隨時提供球場空間感，是教練團調度時的重要活棋。馬刺隊在進入休賽季時，帳面上擁有高達4100萬美元的薪資空間低於豪華稅線，這賦予了球團極大的運作自由度。球隊目標明確，除了現有的後場核心福克斯（De'Aaron Fox）、卡斯特（Stephon Castle）及哈波（Dylan Harper）外，管理層將利用這筆預算在自由市場中尋找前場球員，目標是為超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）找來更強力的內線幫手，進一步衝擊總冠軍。