我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國新生代團體CORTIS剛出道不到一年，就被爆出在機場耍大牌，導致整架飛機延誤40分鐘才起飛，不僅如此他們還大肆在空橋脫衣服，相關畫面在社群瘋傳，為此經紀公司BigHit Music緊急發聲澄清，強調指控內容皆與事實不符，當天是因為塞車才晚到現場，同時透露成員們遭到私生裝GPS跟蹤，人身安全受到威脅。CORTIS日前受邀到法國參加時裝週活動，6月26日活動結束返國時，原定航班延誤約40分鐘起飛，同班機乘客透露，是因為CORTIS在登機時慢慢來，不只遲到還嘻嘻哈哈，同時公開成員們在空橋換衣服的影片自證。消息傳出來後，經紀公司BigHit Music出面澄清，表示當天狀況是因前往機場途中遇上交通事故，導致大塞車，才會使得到機場以及登機時間有所延誤；至於「空橋換衣」的說法，公司也駁斥，表示那個影片是去年10月日本行程結束後，成員在空橋上整理隨身物品，且當時所有人都下飛機了，與巴黎事件完全無關。除了班機爭議，公司同時公開CORTIS最近安全遭到威脅，不只保姆車被非法裝GPS定位器、出國班機資訊被非法販售，甚至還遭私生飯長時間跟蹤，由於團體成員多數為未成年，因此公司已於2026年5月起蒐證提告，對侵犯行為「零容忍」，不接受任何和解。