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兩工會訴求：成立專責處理小組、設立檢舉信箱

外送工會批：平台取得資料、外送員承擔風險

Uber：安全措施依規範辦理、駕駛符合計畫資格

Uber即將在今（1）日下午2點起，推動一個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動體驗選項。不過，此舉引發客運團體反彈，台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會聯合呼籲，請北市府守護交通法治，更批評痛批Uber藐視法令、執意硬幹。兩工會指出，該計畫雖以「文化體驗」為名，但實質運作模式仍屬機車載客營業。在台灣現行法規未開放機車客運的前提下，此舉已讓廣大依法考照、配合政府納管的計程車與多元化計程車從業人員深感憂慮與憤慨。工會建請台北市長蔣萬安要求立即停止，並請市府團隊立即與外資平台溝通，要求強推的測試計畫必須「立即停止」；同時成立「專責處理小組」主動調查，釐清該計畫的媒合與派案行為是否違反《公路法》，立即針對北投測試區域展開主動調查，也設立官方「專門檢舉信箱」，並發檢舉獎金。工會呼籲外送員「千萬不要配合Uber以身試法」，根據《公路法》第規定，個人若非法經營汽車運輸業，面臨10萬元罰款，還會被吊扣或吊銷車輛牌照與駕駛執照。萬一發生事故，平時投保的保險通常不包含「機車載客營業行為」，若車禍導致乘客受傷或死亡，保險公司極可能拒絕理賠。全國外送產業工會也說， Uber一方面設計派案、定價、動態加成、獎勵與帳號管理制度，另一方面卻在通知中要求駕駛「自行評估是否參與」、「仍應遵守交通法規」。形同平台要測試市場、取得資料、建立新服務模式，卻可能把違法風險、罰鍰風險、交通事故風險與保險爭議，轉嫁給第一線外送員。Uber表示，「此次在北投地區推出為期一個月期間限定的免費文化體驗活動，希望透過參與者的回饋，累積在地短程移動、安全機制與使用體驗等相關經驗，作為未來持續交流與討論的重要基礎。我們相信，智慧城市與交通創新需要政府、產業、在地社群與使用者共同參與，逐步探索更符合北投地區需求的移動方式。」在安全保障和防護上，Uber強調，始終將安全視為重要原則。本次由合作夥伴「優行福爾摩沙股份有限公司」規劃相關安全措施，相關保障與支援將依適用機制及有關規範辦理。參與活動的駕駛合作夥伴皆須符合計畫安全資格，並具備良好的安全紀錄及豐富騎乘經驗；活動期間亦提供符合規範的乘客安全帽及安全帽衛生內襯。App也設有駕駛身分驗證，並提供路線偏離偵測與即時分享行程等安全功能，如有任何安全相關問題，參與者可透過 App 聯繫客服團隊尋求協助。Uber也將持續蒐集相關回饋，作為未來交通創新、安全機制及在地移動體驗討論的重要參考。