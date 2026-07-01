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▲（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲菲律賓海關（圖／截自菲律賓海關官網）

菲律賓對台灣實施的14天免簽措施原本於昨（6月30日）屆滿，由於菲方遲遲未宣布是否延期，急壞了大批近期規劃出國的台灣民眾。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）終於在昨晚11時許公告，菲律賓政府基於互惠原則，正式延長對台灣護照持有人免簽入境14天待遇，措施自7月1日起生效，有效期至2027年6月30日。根據《中央社》報導，菲律賓總統小馬可仕昨日晚間才簽署相關指令，後續尚有行政流程，考量原定免簽將截止，駐菲代表周民淦、政務組及移民秘書積極洽相關部門，終趕在截止前請菲方公告，以利國人順利入出菲境。MECO 也在官方臉書粉專提醒，旅客須在出發日的72小時內至菲國政府的 eTravel 網站（etravel.gov.ph）進行海關申報。根據現行規定，持台灣護照的旅客入境菲律賓免事先申請簽證，可停留最長14天，但須特別注意「不得申請延長停留」，也「不得轉換為其他菲國簽證類別」。若計畫停留超過14天，仍須在入境前申請一般簽證。此外，欲享受14天免簽的台灣旅客，護照效期須在預定停留期間內至少滿6個月，且入境時必須主動出示在菲住宿證明、財力證明，以及返程或前往第三地的機票以備查驗。事實上，台灣自2017年11月起就持續試辦菲律賓國民來台14天免簽，現行最新期限到今年7月31日止；而菲律賓則是從2025年7月起才對等提供台灣14天免簽。眼看原定一年期限在6月30日深夜到期，菲國官方卻遲遲沒有動靜，一度引發近期規劃赴菲旅遊的台灣民眾焦慮，所幸最終在截止前順利公告延期。