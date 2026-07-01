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CoCo都可：買一送一！2杯99元暑假手搖飲料優惠

今珍珠奶茶買一送一！

全台門市2杯99元優惠！

▲CoCo都可今「珍珠奶茶買一送一」周三好友日優惠。（圖／翻攝自CoCo都可臉書）

CoCo《名偵探柯南》紙杯今開搶！怪盜基德周邊商品開箱實拍

《NOWNEWS今日新聞》記者實際開箱，實拍質感很好，推薦粉絲真的要收藏。

▲CoCo都可5款《名偵探柯南》聯名紙杯今開搶。（圖／CoCo都可提供）

5款《名偵探柯南》聯名紙杯（免費隨機）

▲CoCo都可限店免費索取4款《名偵探柯南》酷卡。（圖／記者蕭涵云攝）

4款《名偵探柯南》酷卡（限店免費索取）

偷偷說，CoCo都可《名偵探柯南》酷卡可說是「隱藏版」周邊商品。

▲「厚壓聯名鑰匙圈」4款，讓《名偵探柯南》主角們喝飲料。（圖／記者蕭涵云攝）

4款「厚壓聯名鑰匙圈」加購價79元盲包

特別採用「加厚版」壓克力鑰匙圈、比一般市面上的質感更厚實，搭配CoCo手搖飲料小巧掛墜。 提醒剛拿到的粉絲可別以為濛濛的，表層膜撕掉後才是漂亮。

▲男團名場面資料夾必收！很多粉絲都吶喊想要。（圖／記者蕭涵云攝）

4款「名場面聯名資料夾」加購價79元（隨機）

堪稱柯南劇中最帥男團必收！

▲鐵粉自組「柯南＋怪盜基德」壓克力立牌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「主題角色壓克力立牌」4款都是帥男。（圖／記者蕭涵云攝）

4款「主題角色壓克力立牌」加購價119元（隨機）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，務必要收兩組以上，就可以讓角色們配成對，怪盜基德和柯南站在一起有夠帥啊！提醒粉絲，表層有保護膜記得要撕掉，才會漂亮閃閃。

▲2款「主題聯名保溫（冷）袋」。（圖／記者蕭涵云攝）

2款「主題聯名保溫（冷）袋」19元

▲CoCo《名偵探柯南》南港 Lalaport 店實景。（圖／讀者提供）

6家《名偵探柯南》主題店

▲CoCo招牌磁鐵小燈箱只送不賣。（圖／記者蕭涵云攝）

CoCo COFFEE招牌磁鐵小燈箱！只送不賣

迷客夏：beard papa’s香草雲朵季開賣！

最新迷客夏手搖飲料優惠：

▲迷客夏beard papa’s香草雲朵季新品今開喝。（圖／記者蕭涵云攝）

7月暑假爽喝CoCo都可買一送一！珍珠奶茶、咖啡都買一送一，全台門市都有「2杯99元」常態優惠最新菜單一次看。推理動漫迷最期待《名偵探柯南》聯名今（1）日5款紙杯開搶，《NOWNEWS今日新聞》實際開箱實拍怪盜基德等全系列周邊商品，趁7月6日「偵茶事務所」上架前一次看。CoCo都可7月暑假最新手搖飲料優惠一次整理：◾️相當於珍奶買一送一，兩杯才60元、平均一杯30元有夠划算，咀嚼控今天都去喝。而且CoCo都可迎接暑假第一天還加碼，，2杯75元別錯過。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️CoCo都可最新常態優惠增加紅柚雙響炮、紅柚香檸美式，現場點購免優惠券好方便。提醒大家，品項不定期更新請依門市供應為準；商場門市／部分門市無售該品項；臨櫃點餐、都可訂線上點購皆適用。柯南全新劇場版《高速公路的墮天使》電影已在6月24日上映，今年暑假大家都在等CoCo都可聯名《名偵探柯南》周邊商品，◾️柯南&小五郎、經典CP小蘭&新一、灰原哀、赤井秀一、安室透共5款設計。◾️柯南&怪盜基德、小蘭&灰原哀、安室透&小五郎、赤井秀一共4款設計。◾️柯南、怪盜基德、毛利蘭與灰原哀超人氣角色4款，◾️神秘「黑暗組織」、正能量超高的「警校五人組」、我全都要的「角色大集合」，及本次聯名限定「偵茶事務所」4種名場面，◾️柯南、怪盜基德、安室透與赤井秀超人氣角色4位，配上CoCo招牌或《名偵探柯南》30周年標誌，化身具有收藏價值的壓克力立牌。◾️兩杯袋為「偵茶事務所」主題聯名設計（兩面相同圖案），四杯袋則採雙面不同設計，收錄新一與小蘭旅經清水寺，及柯南與灰原的劇情名場面。◾️店內櫃台可是有柯南等人氣角色現身，官方推薦桃園大同店還有打卡牆、名場面回憶牆，超完整佈置主題讓粉絲喝飲料也能有沉浸式體驗。CoCo都可也有會發光的招牌燈箱！即日起至7月7日，按讚並追蹤CoCo粉絲專頁，完成指定社群任務，就有機會獲得「CoCo咖啡招牌磁鐵小燈箱1個＋VIP兌換券3張」，共抽出5位幸運兒，只送不賣。迷客夏跨界聯名日本鬍子爺爺泡芙beard papa’s香草雲朵季，今7月1日開賣「香草夾心拿鐵、夏日卡士達紅茶、香草雲朵拿鐵」3款新品，還有全新綿嫩「卡士達奶酪」配料。迷客夏「香草夾心拿鐵」大杯北部價90元、南部價85元，「夏日卡士達紅茶」大杯北部價55元、南部價50元，「香草雲朵拿鐵」大杯北部80元、南部價75元，「卡士達奶酪」15元／份。◾️7月1日至7月7日，一般門市現場購買「香草雲朵拿鐵」享單杯「現折10元」優惠！可累計。◾️7月1日至7月6日，一般門市現場購買香草雲朵季系列任2杯，並完成指定任務，有機會抽中迷客夏beard papa’s聯名口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」免費兌換券6張（共抽出50位幸運兒）。