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UNIQLO二度聯名YOASOBI！4款藝術家UT恤

▲UNIQLO二度聯名YOASOBI。（圖／UNIQLO提供）

▲UNIQLO x YOASOBI聯名系列，台灣也買得到。（圖／UNIQLO提供）

UNIQLO x YOASOBI！7/17開賣：均一價490元

▲睽違五年，歌迷總算等到日本超人氣雙人音樂組合YOASOBI二度聯名UNIQLO。（圖／UNIQLO提供）

「YOASOBI UT系列」販售資訊

▲UNIQLO x YOASOBI台灣7月17日開賣。（圖／UNIQLO提供）

Maison Kitsuné聯名CASETiFY！2026春夏限定系列

日式經典的沉靜細膩設計。



全新Maison Kitsuné x CASETiFY SS26系列，推出多款結合時髦俏皮的小狐狸圖案的印花、貼紙手機殼，還以蓬鬆絨毛材質打造、搭配經典小狐狸標誌打造全新「Ma ison Kitsuné 絨毛耳機收納包」。



▲Maison Kitsuné x CASETiFY聯名2026春夏限定系列。（圖／CASETiFY提供） ▲筆記型電腦保護套1900元、MagSafe兼容鏡面手機殼2900元、收納包1800元。（圖／CASETiFY提供）



台灣UNIQLO今（1）日宣布聯名日本超人氣雙人音樂組合YOASOBI，邀請四位長期與YOASOBI合作的新銳藝術家，打造專屬標誌與全新UT系列印花T恤，4款均一價490元，7月17日開賣；入手比演唱會周邊商品還便宜的販售資訊一次整理。法國時尚小狐狸Maison Kitsuné則再次聯名CASETiFY推出2026春夏限定系列。睽違五年，日本超人氣雙人音樂組合YOASOBI第二度聯名UNIQLO，全新UT聯名系列，邀請四位長期與YOASOBI合作的新銳藝術家，以YOASOBI的音樂故事為靈感，轉化成原創藝術圖像，適合在日常穿搭。從各自獨特的觀點出發，以不同形式詮釋YOASOBI橫跨動畫、插畫、街頭藝術與科幻視覺的多元創作風格，充滿情感張力並同時展現創作者鮮明的個人特色。YOASOBI詞曲創作者兼製作人Ayase表示：「如果說上一個系列是YOASOBI的自我介紹，那麼這次的作品更像是一次毫無保留地展現，現階段我們想傳達的一切訊息。」YOASOBI主唱ikura表示，這些設計也就是「此刻的YOASOBI」，呈現出過去五年間不斷進化後的樣貌，「無論是已經認識YOASOBI的朋友，或是透過這次UT系列第一次接觸我們的人，都希望大家能依照自己的喜好自在穿搭，盡情享受這些設計所帶來的樂趣。」UNIQLO表示，該系列採用輕鬆好搭的寬鬆版型，共推出四款圖樣設計，並融入專屬YOASOBI標誌。預計7月17日（五）開賣，4款均一價490元。◾️創作者Nina受到YOASOBI「將小說轉化為音樂」創作理念的啟發，「把從書本中誕生的故事與旋律，透過插畫的方式融入設計之中」。非常開心第二次與UT合作，自己的插畫能再次被運用在這次系列中。◾️平時負責YOASOBI演唱會舞台設計及周邊商品製作的創作者GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDA，透露設計理念「以少年漫畫的風格，將Ayase 與ikura描繪成角色人物，將服裝、鞋子與火焰設計成彷彿生物般充滿生命感的存在。」◾️創作者Ryota Daimon描繪了朝著同一方向凝視、彷彿展翅飛翔的YOASOBI兩位成員。並透過噴繪（airbrush）技法呈現耀眼光芒，「既是對這次合作的致敬，也寄託著我對他們未來持續展翅高飛、邁向更高境界的祝福與期待。」◾️以ikura與Ayase為核心，疊加源自YOASOBI音樂世界的各種意象與兩人的藝術感性。創作者QINGYI表示。「希望透過這件作品，讓大家感受到 YOASOBI 正邁向全新階段的轉變與進化。」時間：2026年7月17日（五）商品：YOASOBI UT印花T恤，共4款設計，售價490元尺寸：男裝，男女適穿XS-4XL（XS、XXL、3XL、4XL 僅網路商店販售）通路：全系列商品於全台實體店舖與網路商店販售法國時尚小狐狸Maison Kitsuné與CASETiFY，再度攜手推出2026春夏限定系列，透過俐落線條與現代學院風，完美詮釋巴黎輕盈從容的生活美學、交織