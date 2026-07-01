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蔡依林日前在北京鳥巢開唱，邀請林俊傑（JJ）擔任嘉賓，事隔半個月，林俊傑在IG分享彩排的幕後花絮，還聊到13年前蔡依林當他演唱會嘉賓時，在台上替他跟田馥甄（Hebe）牽線，讓他很尷尬，「害死我了！所以我很怕妳在台上講話。」讓蔡依林害羞到躲到門後，影片PO出後，蔡依林幽默回，「還可以繼續跟我聊天的，沒問題的！」13年前蔡依林曾擔任林俊傑的演唱會嘉賓，但當時她一時興起，竟然在舞台上幫林俊傑和田馥甄牽線，爆料林俊傑某次在活動上看到田馥甄坐在隔壁桌，脫口，「最遙遠的距離就是隔壁桌。」蔡依林直接問在台下的田馥甄，「妳願意接受他的交友邀請嗎？」田馥甄害羞到遮臉傻笑，林俊傑則是超想逃離現場。時隔多年，林俊傑已有穩定交往的對象，此次換他擔任蔡依林嘉賓，他逮到機會噹蔡依林，「那次妳在台上害死我了，讓我很尷尬啊！所以我很怕妳在台上講話，一直問妳有沒有要聊什麼。」蔡依林一邊聽一邊往後退，最後躲到門後面，後來林俊傑說，「開玩笑的，妳要聊什麼都可以啦！」事後蔡依林也在留言區回，「還可以繼續跟我聊天的，沒問題的！」天王天后私下互動超可愛。