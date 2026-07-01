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國際油價下跌，燃油附加費連2個月調降。民航局今（1）日表示，國籍航空公司國際線燃油附加費7月7日起調降，短程航線由35美元調降為27.5美元（約876元新台幣），長程航線由91美元調降為71.5美元（約2277元新台幣）。為維護消費者權益，民航局2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費之第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費之第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。民航局表示，依據中油今日公告之國際航線航空燃油價格，由每桶160.1元調降為133.29美元（自第14級距降為第11級距），因此國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費也將調降。另民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊，如油料成本占總成本比例或計算方式等，以化解消費者疑慮。