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主打來賓完全沒有戀愛經驗的韓國戀綜《母胎單身戀愛大作戰》，去年第一季播出後掀起巨大好評，因此馬上宣布製作第二季，並確定將於7月7日在Netflix正式上線，全新節目預告日前公開，透露本次嘉賓不拘年紀，就算稍有年紀也是勇敢追愛，讓主持人徐仁國看了直尖叫：「他們好主動！」本季主持陣容維持原班人馬，由徐仁國、姜漢娜、李恩智與Car, the garden組成「曖昧製造者」，李恩智形容四人默契全面升級，從第一季的「清淡純愛派」進化成帶有辛辣與溫和層次的「玫瑰醬口味」，預告主持群吐槽時將會更加直接、火花更強。第二季在內容設計上也是全面升級，相較第一季，第二季的參賽者不再是被動等待，而是直接打直球，甚至有人直接宣示「我要做我想做的事」，讓主持群當場驚訝，再加上本季平均年齡層提高，將呈現人生階段的戀愛焦慮與選擇難題。製作組同時加入更多任務與曖昧設計，試圖改善第一季「母胎單身太害羞」的問題，安排許多互動挑戰，推動情感發展，此外，本季還將引入中途加入的「鯰魚嘉賓」，打亂原有感情線，這也讓主持群透露，本季最大看點之一就是「完全猜不到誰喜歡誰」，就連姜漢娜都直言「直到最後都不知道感情走向。」《母胎單身戀愛大作戰》第二季將於7月7日在Netflix開播。