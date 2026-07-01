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▲當年和內馬爾約定進球就要跳舞的血癌男童，如今已長大成人。（圖／翻攝自桑托斯YouTube@santosfc）

▲內馬爾（左）14年後與馬特烏斯（右）重逢，兩人再度一起跳這個怪怪舞蹈。（圖／翻攝自桑托斯IG@santosfc）

巴西國腳內馬爾（Neymar Jr.）不僅在世界盃的表現受到關注，場外也有暖心故事被球迷瘋傳。原來內馬爾曾在15年前答應一名罹患血癌的5歲男童，如果他進球時，會配合跳男童指定的舞蹈動作；雖然這個動作有些滑稽，甚至蠻像伍佰的〈你是我的花朵〉，內馬爾也沒有覺得不好意思，進球後還真的照做，成了鼓舞男童化療的最大精神支柱，更讓這名男童挺過病魔長大了。近日社群上，不少人重新分享內馬爾與血癌男童之間的暖心約定。據《The Standard》報導，這名男童名叫馬特烏斯（Matheus），原本熱愛足球，卻因罹患血癌，只能長期住院接受化療。當他因治療掉光頭髮、對未來逐漸失去希望時，媽媽寫信給內馬爾當時效力的桑托斯足球俱樂部，希望能替兒子完成與偶像見上一面的心願。沒想到這個願望真的在2011年實現了。桑托斯收到信件後，隨即安排內馬爾與馬特烏斯見面。活動當天，馬特烏斯一見到偶像還有些害羞，但內馬爾始終耐心陪他聊天、互動，最後兩人還許下一個可愛的約定——等內馬爾下一次進球時，就要跳馬特烏斯教他的舞蹈。只見這段舞蹈動作相當逗趣，雙手輪流舉起指向遠方，身體再跟著左右擺動，和伍佰〈你是我的花朵〉的招牌舞步有幾分神似。內馬爾當時和馬特烏斯擊掌，爽快答應，並在隔年真的兌現了承諾。2012年，內馬爾在南美自由盃（解放者盃）進球後，立刻跳出和馬特烏斯約好的舞步，甚至拉著隊友一起慶祝，讓守在電視機前觀看轉播的馬特烏斯感動不已。這個簡單的約定，也成了支撐他接受治療的重要力量。從此，他不再抗拒吃藥、打針，勇敢面對一次又一次痛苦的化療，最終成功戰勝病魔，從鬼門關前撿回一命。而故事並沒有就此畫下句點。去年12月，內馬爾與馬特烏斯終於再次重逢。當時正值內馬爾職業生涯低潮，因長期傷勢影響，在沙烏地聯賽發展不如預期，最終決定重返母隊桑托斯。球團特別安排兩人相見，此時的馬特烏斯早已長成19歲少年，這場相隔十多年的重逢，也成為當時球壇最動人的畫面之一。馬特烏斯含淚向內馬爾告白：「」內馬爾聽後也露出欣慰笑容，回應：「很開心隔了這麼多年，還能再見到你。」一個當年的小小約定，不僅陪伴馬特烏斯挺過人生最艱難的時刻，也讓內馬爾重新相信自己的價值，令人動容。