許太太們尖叫了！國民男友許光漢成為路易莎咖啡品牌形象大使，金盞花大影業導演程偉豪拍攝路易莎20周年《不忘初心，勇往前行》影片，已在Threads上瘋傳。今（1）日許多門市都貼上男神海報，粉絲已經出動瘋搶許光漢杯套；眾人大讚「路易莎很會」，重現許光漢24歲試鏡童顏、深情演唱與帥氣頒獎畫面，還獲得鐵粉授權在越南拍的接機獨家影片。比拚星巴克才剛宣布的品牌大使周杰倫。
許光漢成路易莎咖啡形象大使！重現24歲試鏡童顏、接機獨家影片
路易莎咖啡適逢品牌成立20周年，特別邀請許光漢擔任品牌形象大使，並找來金盞花大影業導演程偉豪，製作全新品牌影片《不忘初心，勇往前行》。
影片描繪許光漢多年累積的實力與真誠態度，透過真摯動人的故事，紀錄追夢路上的堅持與成長，傳遞面對挑戰依然勇敢前進的信念。影片已在Threads上瘋傳。
鐵粉大讚「路易莎很會」，難得看見重現許光漢24歲試鏡童顏、穿插深情演唱與一口流利韓文的帥氣頒獎畫面；還獲得鐵粉授權在越南拍的接機獨家影片。
許光漢杯套太燒！限量周邊已獲許太太們瘋搶
看過廣告影片的網友紛紛表示：「路易莎這策略很厲害，一般品牌成長的這種形象影片受眾應該不太會有興趣看下去，但是畫面裡多了許光漢就不一樣了」。
死忠粉絲直呼：「這遠超出廣告的範圍了更像許光漢的個人回顧！真的好感動！！」，眾人示愛「我會喝爆」、「真的感覺很有質感」、「竟然是許光漢 那我外帶一杯」。
星巴克品牌大使周杰倫！夏日范特西體驗在Dream Plaza
日前，星巴克也才宣布由周杰倫擔任品牌大使，今年夏天，「星巴克典藏Dream Plaza台北」還特別攜手華語樂壇天王，化身「風味偵探Jay」，親自推薦2款以「風味加滿，不加糖」
為概念打造的飲品，「特選雲朵泡泡美式咖啡」與「特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡」，打造屬於Coffee Beat的夏日特別篇章。
而周董膾炙人口的〈晴天〉、〈七里香〉到〈簡單愛〉，早已是陪伴一個世代成長的青春記憶。適逢「星巴克典藏Dream Plaza台北」一周年紀念，將於7月16日「杰倫日」當天，現場將結合限定咖啡體驗、音樂元素及互動內容，透過音樂、
咖啡與城市生活的結合，創造更多值得分享與收藏的回憶。
我是廣告 請繼續往下閱讀
路易莎咖啡適逢品牌成立20周年，特別邀請許光漢擔任品牌形象大使，並找來金盞花大影業導演程偉豪，製作全新品牌影片《不忘初心，勇往前行》。
影片描繪許光漢多年累積的實力與真誠態度，透過真摯動人的故事，紀錄追夢路上的堅持與成長，傳遞面對挑戰依然勇敢前進的信念。影片已在Threads上瘋傳。
鐵粉大讚「路易莎很會」，難得看見重現許光漢24歲試鏡童顏、穿插深情演唱與一口流利韓文的帥氣頒獎畫面；還獲得鐵粉授權在越南拍的接機獨家影片。
看過廣告影片的網友紛紛表示：「路易莎這策略很厲害，一般品牌成長的這種形象影片受眾應該不太會有興趣看下去，但是畫面裡多了許光漢就不一樣了」。
死忠粉絲直呼：「這遠超出廣告的範圍了更像許光漢的個人回顧！真的好感動！！」，眾人示愛「我會喝爆」、「真的感覺很有質感」、「竟然是許光漢 那我外帶一杯」。
日前，星巴克也才宣布由周杰倫擔任品牌大使，今年夏天，「星巴克典藏Dream Plaza台北」還特別攜手華語樂壇天王，化身「風味偵探Jay」，親自推薦2款以「風味加滿，不加糖」