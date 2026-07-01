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桃機航廈電車今起停駛！出國恐受影響：管制區內仍照常運作

▲桃園機場第一、第二航廈間管制區外的「航廈電車（Skytrain）」自7月1日起將不再提供服務，不過管制區內電車將維持正常營運。（圖／桃園國際機場臉書）

航廈電車沒了怎麼辦？桃機推「24小時免費接駁巴士」：搭乘資訊一次看

▲桃園機場第一、二航廈24小時免費巡迴巴士服務，已從6月29日上午6時起先行啟動。（圖／桃園機場提供）

桃園機場24小時航廈巡迴巴士怎麼搭？搭乘地點、時刻表一次看

📍搭乘地點

📍服務時間、班距

📍時刻表

▲第一航廈巡迴巴士時刻表。（圖／桃園機場提供）

▲第二航廈巡迴巴士時刻表。（圖／桃園機場提供）

不只接駁巴士！改搭桃園機場捷運「

3站」超方便