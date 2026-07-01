暑假出國旺季到來，但桃園機場從7月1日起將進行更動，宣布第一、第二航廈間管制區外的「航廈電車（Skytrain）」從今（1）日起停駛，未來民眾跑錯航廈或想移動至其他航廈，都可能受到影響，不過管制區內將維持正常營運。管制區外的民眾，未來若在第一、第二航廈間移動，可改利用「24小時航廈巡迴巴士」免費接駁服務或「桃園機場捷運」，也提醒民眾出國前務必確認出發航廈，並預留充分轉乘時間，避免錯過班機而讓荷包失血。
桃機航廈電車今起停駛！出國恐受影響：管制區內仍照常運作
桃園機場為了第三航廈串接工程，並升級為環保綠能與智慧先進兼具的自駕電動巴士系統，宣布第一、第二航廈間管制區外的「航廈電車（Skytrain）」自7月1日起將不再提供服務，不過管制區內電車將維持正常營運。
換句話說，這段期間民眾在管制區外，如果不小心跑錯航廈，沒辦法使用「航廈電車（Skytrain）」移動，不過管制區內的航廈電車仍維持正常營運。消息傳出後，許多民眾不捨表示「搭捷運還要走一段路，搭這個比較快」、「為何要停止？我都搭這個去二航美食街」、「好難過！管制區外送機很好用」、「以後一二航廈跑錯怎麼辦啦」。
航廈電車沒了怎麼辦？桃機推「24小時免費接駁巴士」：搭乘資訊一次看
航廈電車停駛期間，民眾若想往返第一、第二航廈，可改搭「桃園機場捷運」或「24小時航廈巡迴巴士」雙軌免費接駁服務，其中桃園機場第一、二航廈24小時免費巡迴巴士服務，已從6月29日上午6時起先行啟動。建議民眾出發前先確認報到航廈，並預留轉乘時間，如須查詢相關接駁資訊，可至機場公司官網、官方APP及巡迴巴士專區查詢。
桃園機場24小時航廈巡迴巴士怎麼搭？搭乘地點、時刻表一次看
📍搭乘地點
第一航廈乘車地點：航站南路雨庇，會面點編號4-5旁巡迴巴士站牌
第二航廈乘車地點：1樓接機大廳東南側，10號巡迴巴士站牌。
📍服務時間、班距
日間服務時段：6時至22時59分，班距約15分鐘。
夜間服務時段：23時至隔日5時59分，班距約20分鐘。
📍時刻表
桃園機場巡迴巴士時刻表：https://www.taoyuan-airport.com/shuttlebus
不只接駁巴士！改搭桃園機場捷運「3站」超方便
除了巡迴巴士外，旅客也可利用桃園機場捷運往返A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站，只要使用電子票證、信用卡、第三方支付或電子支付等方式便可進出這三站，並享有免費搭乘優惠，提供更彈性的航廈接駁選擇。
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桃園機場為了第三航廈串接工程，並升級為環保綠能與智慧先進兼具的自駕電動巴士系統，宣布第一、第二航廈間管制區外的「航廈電車（Skytrain）」自7月1日起將不再提供服務，不過管制區內電車將維持正常營運。
航廈電車沒了怎麼辦？桃機推「24小時免費接駁巴士」：搭乘資訊一次看
航廈電車停駛期間，民眾若想往返第一、第二航廈，可改搭「桃園機場捷運」或「24小時航廈巡迴巴士」雙軌免費接駁服務，其中桃園機場第一、二航廈24小時免費巡迴巴士服務，已從6月29日上午6時起先行啟動。建議民眾出發前先確認報到航廈，並預留轉乘時間，如須查詢相關接駁資訊，可至機場公司官網、官方APP及巡迴巴士專區查詢。
📍搭乘地點
第一航廈乘車地點：航站南路雨庇，會面點編號4-5旁巡迴巴士站牌
第二航廈乘車地點：1樓接機大廳東南側，10號巡迴巴士站牌。
📍服務時間、班距
日間服務時段：6時至22時59分，班距約15分鐘。
夜間服務時段：23時至隔日5時59分，班距約20分鐘。
📍時刻表
桃園機場巡迴巴士時刻表：https://www.taoyuan-airport.com/shuttlebus
除了巡迴巴士外，旅客也可利用桃園機場捷運往返A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站，只要使用電子票證、信用卡、第三方支付或電子支付等方式便可進出這三站，並享有免費搭乘優惠，提供更彈性的航廈接駁選擇。