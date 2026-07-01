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美國職棒大聯盟（MLB）今夏交易市場最大焦點、29歲的底特律老虎隊王牌左投塔里克史庫柏（Tarik Skubal）的動向於30日（台灣時間7月1日）傳出最新進展。據傳原本有意網羅的洛杉磯道奇隊，可能將退出這場史庫柏爭奪戰。如此一來，紐約洋基隊可能成為這場強投爭奪戰的最大贏家。體育專業網站《The Athletic》主跑道奇隊的記者凱蒂吳（Katie Woo）披露了球團檯面下的動向：「正如過去幾年所證實的，絕對不能把道奇隊排除在任何可能性之外，因為尋求3連霸的吸引力始終是他們的動力。」「儘管如此，考量到球隊陣容現況，以及下半季有多位主力球員即將傷癒歸隊，洛杉磯道奇在交易市場上或許不會採取太過積極的攻勢，而是將重心放在強化組織陣容深度，這點非常合理。根據幾位熟悉球隊初期構想的消息人士指出，這極有可能是他們更傾向的選項。」這番話暗示道奇隊在今夏的交易補強上將採取謹慎態度。針對這項情報，美國老牌雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）網路版分析指出：「道奇隊對於網羅老虎隊王牌史庫柏的積極度，可能不如外界想像得那麼高。如果此事屬實，這意味著網羅史庫柏的最大競爭對手可能將退出爭奪戰。由於道奇隊擁有比洋基隊豐富許多的農場資源，如果他們真的下定決心要搶人，絕對會是最有力的競爭者。」該報導進一步點出這對紐約的影響：「來自洛杉磯的最新情報，對紐約洋基隊總經理布萊恩凱許曼（Brian Cashman）來說，絕對是『最悅耳的聲音』。洋基隊將成為網羅史庫柏的最有力候補。」