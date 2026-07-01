太平洋高壓籠罩影響，全台天氣炎熱，中央氣象署今（1）日發布「高溫資訊」，屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，基隆市、臺北市、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ⚠️高溫資訊 📍影響時間：01日白天 📌高溫橙色38燈號：屏東縣 📌高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣 📌高溫黃色燈號：基隆市、臺北市、雲林縣、花蓮縣 ▲未來一周，西半部白天高溫35至36度，大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷突破36度。（圖／中央氣象署） 相關新聞 超強大颱風準備生成！預估路徑「2劇本」出爐 下周恐直襲台灣熱帶性低氣壓生成！最快明升級「巴威颱風」 路徑大轉彎北上7/1天氣預報》悶熱飆36度！午後北部注意大雨 下周恐有颱風襲台天氣／雙颱風生成會來台灣嗎？預估路徑下周最靠近 威力恐達強颱 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。作品集 天氣一周天氣颱風氣象署高溫