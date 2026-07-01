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台中首個直飛北海道 台中航網達11個國際航點

▲台中札幌航線，夏季班表每週五班。（圖／星宇航空提供）

「星星相遇」專案 搶攻冬日滑雪商機

適逢台中出發旅客人次突破百萬的重要里程碑，星宇航空今（1）日宣布10月2日開航台中-札幌航線，成為目前唯一由台中直飛北海道的定期航班。星宇航空執行長翟健華表示，北海道長年為台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地，市場需求穩定且具成長潛力。札幌航線加入後，星宇航空台中航網將拓展至11個國際航點。台中-札幌航線將以Airbus A321neo機型執飛，夏季班表每週五班，不僅為中部旅客提供更便捷的選擇，也進一步強化星宇航空在中部市場的航網布局、打造第二營運基地的決心；同時促進台日兩地觀光與商務交流，展現星宇深耕台中的決心與承諾。札幌是旅客探索北海道的重要門戶，市區擁有兼具歷史與現代風貌的觀光景點，包括札幌電視塔、大通公園及北海道舊道廳等，每年冬季舉辦的札幌雪祭更吸引來自世界各地的旅客朝聖。旅客也可前往周邊熱門景點，如小樽、登別、富良野與美瑛等等。星宇航空翟健華執行長表示，北海道長年為台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地，四季皆具獨特魅力，無論冬季滑雪賞雪、夏季賞花避暑，皆深受旅客喜愛，市場需求穩定且具成長潛力。配合台中－札幌新航線開航，星宇航空攜手星野集團即將推出「星星相遇」北海道限定旅遊產品，結合台中直飛航班與星野 TOMAMU 度假村四晚住宿、餐券、滑雪吊椅三日券、滑雪裝備三日租借及新千歲機場至度假村來回專車接送， 打造一站式北海道滑雪假期。此外，歡慶新航線開航，星野TOMAMU 度假村同步推出限時升等禮遇，凡於7月31日前購買「星星相遇」北海道產品，並於9月27日至10月27日期間出發，即可享The Tower免費升等至RISONARE Tomamu。