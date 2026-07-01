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▲醫師在臉書分享捐血的觀念，獲得廣大迴響。（圖／翻攝自臉書@Icu醫生陳志金）

女星小嫻（黃瑜嫻）近來捲入「熊貓血」爭議，究竟發生什麼事？《NOWNEWS今日新聞》整理出事件始末，以及醫師看法，讓讀者一次看懂。小嫻日前在社群平台替學姐發出求救文，因學姐的家人大出血在醫院搶救，需要A型RH陰性血，而這類血液又稱「熊貓血」，此舉遭到不少民眾質疑態度隨便，還發酵成盜賣器官爭議，小嫻的學姐發文致歉，ICU醫師陳志金也分享輸血觀念，原來血液不是現抽現捐，還要經過檢查，最正確的做法是相信醫療團隊與捐血中心的調度系統。小嫻日前發文表示，學姐的姨丈在台大醫院搶救，急需A型RH陰性血，俗稱熊貓血，希望擁有相同血型的朋友到台大捐血。不少民眾看到消息熱心想幫助，但有部分具有醫療背景的人士指出，醫院血型短缺時，有相關單位會做緊急調度，高調發文反而會造成恐慌。不僅如此，還有人說小嫻的PO文資訊模糊，會害稀有血型者暴露行蹤，甚至和不法器官買賣做連結。見事件延燒，一名自稱小嫻學姐的人發文強調，因為姨丈生死交關，才會出此下策，請小嫻幫忙擴散消息，沒有其他惡意，並向社會大眾道歉，希望大家不要攻擊小嫻。ICU醫師陳志金也在官方臉書分享對於輸血的正確觀念，首先血液並不能「現捐現用」，剛捐出來的血要送回捐血中心，進行嚴格的實驗室檢驗，包括愛滋病、各型肝炎、梅毒等，通常會續要一到兩天的時間，現捐現用的狀況，大概只會出現在戰爭或是電影裡面。第二點是，小嫻的發文會讓人誤以為，醫院缺血，只能靠家屬上網找人來捐，但其實台灣有完善的全國緊急調度機制，醫院血庫會向血液基金會申請跨區、跨院的緊急調度，庫存緊張時，捐血中心會聯絡名冊上有在固定捐血的熱心民眾協助，家屬不需要也不應該在網路上盲目尋人。第三點是，「熊貓血」只是俗稱，並未經過醫療專業確認，沒有在第一時間交代完整的醫療需求會造成恐慌，而在台灣99.7%的人是Rh陽性血，Rh陰性血比例只有3%，但也並不是非「A型Rh陰性」血不可，除了輸血，醫院還有止血、凝血的治療，真正危急的狀況，醫療上有緊急輸血的處置方式，在醫師判斷下，有些病人、有些情況是可以使用「Rh陽性紅血球」的。最後，小嫻還犯下一點錯誤，就是以為只要把訊息傳出去，對病人的幫助就越大，但這樣往往會變成好心做壞事，癱瘓第一線醫療，萬一有很多熱心民眾不顧一切衝到現場說要捐血，不僅無法幫上忙，還會干擾一線醫護人員聯絡調血的時間。